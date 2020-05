Due astronauti Nasa stanno per decollare. Ma lo spettacolo è in streaming

editato in: da

L’uomo ha sempre sognato di volare e lo ha fatto, ma non gli è bastato esplorare il cielo, così è partito alla scoperta dello spazio, oltre la Terra. Con il tempo abbiamo iniziato iniziato a leggere e ad appassionarci, di tutte quelle notizie che riguardano gli allunaggi e le missioni spaziali, perché quello che c’è oltre il nostro pianeta, ci ha sempre affascinati.

Ecco perché non stupisce il grande interesse attorno alla missione dei due astronauti della Nasa che decolleranno a maggio dagli Stati Uniti. Si chiamano Doug Hurley e Bob Behnken, a loro il compito di restare a bordo della Stazione spaziale internazionale per circa tre mesi.

La partenza della capsula Crew Dragon della SpaceX è stata programmata per il 27 Maggio, non senza le dovute precauzioni. La Nasa, infatti, ha fatto di tutto per assicurare il benessere dei protagonisti della missione, lasciandoli in quarantena prima della partenza.

Un piano specifico organizzato dei minimi dettagli dall’agenzia spaziale dopo la diffusione del Coronavirus per non far saltare la missione. E ci sono riusciti. Ora che è quasi tutto pronto per il lancio però, la Nasa e SpaceX invocano la collaborazione di tutti, chiedendo alle persone di restare a casa.

In passato è già successo, in tantissimi si sono recati al Kennedy Space Center per vedere qualcosa di spettacolare, la capsula sparire in cielo prima di raggiungere lo spazio. Tuttavia, la sicurezza delle persone viene prima di tutto, ecco perché durante l’ultima conferenza stampa, Jim Bridenstine, amministratore delegato della Nasa, ha chiesto alle persone di non raggiungere il luogo della partenza.

Il lancio previsto per il 27 maggio sarà il primo dal Kennedy Space Center della NASA in Florida dopo nove anni, non stupisce quindi il desiderio degli appassionati dello spazio, di andare ad osservare uno spettacolo tanto unico quanto raro.

In occasione delle missioni passate, centinaia di migliaia di persone, hanno raggiunto il centro spaziale e le zone limitrofe per osservare il decollo dei razzi, ma quest’anno, a causa del Covid-19 non sarà possibile. La Nasa però ha pensato anche a questo, esaudirà il sogno degli appassionati dello spazio in tutto il mondo, attraverso una diretta in streaming trasmessa sul canale Nasa Live.

Pronti a partire?