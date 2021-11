Da Milano a Parigi con soli 10 euro: arriva l’offerta ferroviaria

Voglia di evadere per le vacanze natalizie o di rimediare al tanto rimandato viaggio a Parigi? Una nuova offerta permette di farlo ad un prezzo molto allettante.

La SNCF Voyages Italia, l’azienda ferroviaria specializzata nei collegamenti tra Italia e Francia, festeggia il suo decennale di attività in Italia e lo fa in grande, ringraziando soprattutto i passeggeri. Sono trascorsi 10 anni dal fischio inaugurale del primo TGV 9240 partito nel 2011 per operare sulla linea Parigi-Torino-Milano.

Per celebrare questo decennio, l’anniversario della compagnia francese è accompagnato dall’inaugurazione di un nuovo spazio clienti all’interno della Stazione Garibaldi a Milano (alla fine del binario 1) e da una promozione lampo per viaggiare su TGV INOUI a partire da 10 euro.

I clienti italiani potranno raggiungere Parigi dalla stazione di Milano Garibaldi, viaggiando in seconda classe per soli 10 euro. Sarà possibile acquistare i biglietti dal 16 al 18 novembre 2021 sul sito Oui.sncf e nelle Agenzie di Viaggio SNCF autorizzate in Italia, per viaggiare dal 1º dicembre 2021 al 16 maggio 2022. I viaggiatori avranno a disposizione tre viaggi giornalieri di andata e ritorno per raggiungere Parigi (Gare de Lyon) da Torino e Milano, in 5:30 a Torino e 7:10 per coprire i circa 850 chilometri da Milano.

Inoltre, i convogli TGV INOUI sono stati recentemente rinnovati per ottimizzare il comfort, dalla migliore qualità dei sedili all’installazione di prese elettriche sia in prima che in seconda classe, fino ad offrire l’accesso gratuito e illimitato al wi-fi durante tutto il viaggio.

Il traguardo maggiore raggiunto dall’azienda ferroviaria sta nell’aver dato un grande contributo alla salvaguardia dell’ambiente, con una politica di sensibilizzazione dell’impatto del carbonio, che ha permesso il risparmio di 1,4 milioni di tonnellate di CO2 dal 2011. “Scegliere il treno significa emettere 50 volte meno emissioni di CO₂ rispetto all’auto e 80 in meno rispetto all’aereo” , ricorda Jean-Baptiste Guenot, Direttore Europa e Sviluppo Internazionale di SNCF.

Raggiungere Parigi in questo periodo sarà anche l’occasione per visitare la foresta luminosa dei giardini di Château di Thoiry, dove è stato ricreato un vero zoo fatto di luci e colori, a soli 60 km dalla capitale. Non serve un fitto itinerario per apprezzare le bellezze della città francese, che può meravigliare anche durante momenti di svago a passeggio nelle artistiche vie dello shopping, o alla ricerca di dolci prelibati nelle più rinomate pâtisseries della città.