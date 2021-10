È la migliore destinazione del mondo, ed è incredibile

Il 14 ottobre il Gruppo Italiano Stampa Turistica ha premiato i vincitori della quarta edizione Gist Travel Food Award 2021 al TTG Travel Experience, il principale appuntamento dedicato al mondo del turismo in Italia. A vincere il premio come migliore destinazione del mondo è l’incredibile città di Tokyo in Giappone.

Il promotore di tutto questo è il Tokyo Tourism Representative Italy Office grazie all’interessante progetto che celebra insieme alla riapertura post-covid, la riscoperta degli “yokocho”, i tipici vicoli che ospitano le “izakaya”, tradizionali osterie giapponesi dove bere un bicchiere assaporando gli stuzzichini locali. Ma non solo, è stata premiata anche l’efficacia della comunicazione attuata nel far conoscere il progetto Tokyo Yokocho Roppongi Terrace.

In cosa consiste il progetto vincente

Nel cuore del pittoresco quartiere di Rappongi ben 20 ristoranti si sono organizzati per far rivivere le specialità della cultura gastronomica dei vicoli, offrendo un percorso culinario all’insegna dell’autenticità dei piatti a base soprattutto di carne, in un’atmosfera rilassata e nostalgica.

Ma i progetti della megalopoli asiatica, come detto in precedenza, non finiscono qui. Sta per nascere, infatti, la Torch Tower congiuntamente alla riqualificazione urbana nei dintorni della Tokyo Station.

Torch Tower di Tokyo: cos’è questa nuova meraviglia

Con 390 metri d’altezza diventerà il prossimo simbolo del Giappone e ospiterà – partendo dall’alto verso il basso – una terrazza di osservazione, un hotel super-lusso, uffici e strutture commerciali come negozi e ristoranti.

Tutto intorno ad essa si erge già oggi la Tokiwabashi Tower, la office tower più alta nella zona, e si estende subito al di sotto un’oasi di verde urbano, il Tokyo Torch Park, che fornisce ristoro fisico e spirituale al pubblico.

L’obiettivo per terminare il tutto è fissato al 2027, anche se non sarà necessario attenderlo per iniziare ad avere un’idea di quello diventerà la zona nei dintorni della Tokyo Station, già oggi la stazione più importante del Giappone.

Il 30 giugno 2021 Mitsubishi Estate Co., Ltd. ha, infatti, annunciato il completamento del primo progetto del complesso Tokyo Torch, ovvero la Tokiwabashi Tower, una torre di uffici dell’altezza mozzafiato di 212 metri e 38 piani sopra terra.

Gli esterni della torre sono stati ideati pensando alla forma di una katana e la struttura è su strati al fine di evocare la profondità della storia e della tradizione dell’area. Il design dei piani inferiori dell’edificio incorpora, inoltre, elementi giapponesi come le lanterne di carta andon e una delicata fusione tra interni ed esterni come vuole la tradizione.

Il Tokyo Torch Park

Proprio ai piedi della torre si estende il Tokyo Torch Park, 7 mila metri quadrati di verde lussureggiante pensati come luogo aperto a tutti, che da settembre ospita manifestazioni come fiere di artigianato e un mercato bisettimanale.

Nel parco è stato installato un laghetto con 50 esemplari di carpa Nishikigoi, da noi meglio conosciute semplicemente come “carpe koi”, in collaborazione con la città di Ojiya (Prefettura di Niigata) dove ebbero per la prima volta origine.

Intorno allo stagno una serie di altoparlanti ricreano le atmosfere attraverso alcuni suoni ambientali della città di Ojiya. Mentre al centro della piazza è installata un’enorme riproduzione di carpa Nishikigoi, che si rivela in realtà uno scivolo per bambini.

Al di sopra del parco si estende dagli ultimi piani della Tokiwabashi Tower la Tockyo Torch Terrace, uno spazio per il ristoro fisico e spirituale, che ospita 13 tra ristoranti e bar, inaugurato il 21 luglio scorso.

L’intero quartiere, che un tempo ospitava la Porta di Tokiwabashi, e l’ingresso principale del Castello di Edo (che oggi è il Palazzo Imperiale), hanno sempre avuto un ruolo centrale nella storia del Giappone.

Ma nel corso dei prossimi anni, grazie al nuovo progetto di riqualificazione, si appresta a diventare anche la futura meta da non perdere per i visitatori della zona della Tokyo Station.