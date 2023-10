Questa è la migliore attrazione d’Europa. E non è un monumento

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock/ Vipersniper Guinness Storehouse, Dublino

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, lo facciamo per contemplare i capolavori di Madre Natura, per ammirare quelli creati dall’uomo, e per toccare con mano le tradizioni e la cultura di popoli lontani. Ma lo facciamo anche per raggiungere, visitare e fotografare tutti quei monumenti iconici che sono diventati il simbolo di città e Paesi interi.

La Tour Eiffel, il Colosseo, la Sagrada Familia e poi, ancora, l’Acropoli d’Atene e Buckingham Palace: queste sono solo alcune delle destinazioni europee che ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo raggiungono. Tra queste ne spicca una che non è un monumento, né una scultura artistica o architettonica, eppure si è aggiudicata il primato di migliore attrazione d’Europa.

Stiamo parlando della Guinness Storehouse di Dublino, l’iconica fabbrica della birra simbolo dell’Irlanda che ha battuto rivali d’eccezione per posizionarsi al primo posto dei World Travel Awards. Se non siete mai stati in questo tempio della birra vi sveliamo i motivi di questa vittoria e vi spieghiamo perché dovreste raggiungerla il prima possibile.

Benvenuti nella Guinness Storehouse

Pensi a Dublino e dici birra, anzi Guinness. La capitale dell’Isola di Smeraldo, infatti, è legata indissolubilmente alla bevanda in questione. Lo sanno bene tutti quei viaggiatori che giungono in Irlanda per ammirare i paesaggi verdi, i castelli e i parchi, e che non rinunciano a soste di gusto accompagnate proprio dall’iconica Guinness.

La storia d’amore tra la città natale di Oscar Wilde e la birra ha origini antichissime che risalgono a oltre due secoli e mezzo fa. Era il 1759 quando Arthur Guinness, uomo d’affari di Celbridge, scelse di affittare un edificio a James’s Street per trasformarlo in una birreria. Tutto il resto è una storia da primati che ha permesso al birrificio di Arthur Guinness di diventare il più grande d’Irlanda nel 1838 e il più grande del mondo del 1914. La stessa storia che tutti i cittadini d’Europa conoscono, se non per i suoi dettagli, sicuramente per il suo gusto.

Entrando all’interno del Guinness Storehouse di Dublino si può diventare parte della storia della celebre birra attraverso degustazioni, osservazioni e visite guidate per comprendere il segreto di una delle bibite più popolari e conosciute del mondo intero. L’edificio, infatti, non è un semplice birrificio ma un vero e proprio museo tematico che si snoda su sette livelli che raccontano dettagli, segreti e caratteristiche della birra simbolo d’Irlanda.

La Guinness Storehouse di Dublino è una vera e propria istituzione in città, nonché una delle attrazioni turistiche più visitate nel Paese e non solo. Come hanno confermato i risultati dei World Travel Awards, infatti, il birrificio della Guinness si è guadagnato il primato di migliore attrazione d’Europa sbaragliando una concorrenza super agguerrita.

Dublino: la migliore attrazione d’Europa

Seguita da Buckingham Palace, dalla Sagrada Familia, dall’Acropoli, dal Colosseo e dalla Tour Effeil, la Guinness Storehouse si è aggiudicata così il primo posto nella classifica delle migliori attrazioni d’Europa. Non che sia una novità in senso assoluto, questa vittoria, dato che già nel 2015 il birrificio aveva conquistato lo stesso primato. Inoltre, come abbiamo anticipato, si tratta di una delle attrazioni più celebri e visitate nel Paese.

La sua popolarità non stupisce: sede della Guinness da più di 250 anni, questo birrificio è stato trasformato in un museo che permette di fare un viaggio nel passato e nel presente per scoprire e toccare con mano l’anima del simbolo dell’Irlanda.

Se avete in mente di visitare la Guinness Storehouse di Dublino, non dimenticatevi di concedervi un momento di relax all’interno del Gravity Bar. Potrete degustare la migliore birra del Paese sul tetto dell’edificio di St. James’s Gate con una vista mozzafiato sull’intera città.