Il miglior scalo d’Europa è ancora una volta Roma Fiumicino

L’Aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo da Vinci” stabilisce un primato mai accaduto nella storia delle rilevazioni: per il secondo anno consecutivo è stato eletto miglior scalo d’Europa.

L’Airport Council International, associazione istituzionale che rileva in modo indipendente il gradimento dei passeggeri nei principali aeroporti del mondo, ha premiato lo scalo di Roma con il prestigioso titolo di “Best Airport Award 2019“.

Fiumicino ottiene l’ambito riconoscimento tra gli aeroporti con più di 25 milioni di passeggeri grazie all’elevata qualità dei servizi erogati ai passeggeri, la funzionalità delle infrastrutture e l’innovazione tecnologica.

La giuria indipendente, composta da rappresentanti della Commissione europea, di SESAR, della Conferenza europea dell’aviazione civile e della European Union Aviation Safety, è rimasta positivamente impressionata dall’efficienza, dalla grande attenzione alla sicurezza, dalla stretta collaborazione con le compagnie aeree, dagli obiettivi ambientali e dal monitoraggio continuo delle prestazioni.

Lo scalo di Fiumicino si è rivelato il migliore in tutta Europa per l’attenzione riservata ai passeggeri e per l’efficienza delle infrastrutture come nel caso degli e-gates.

Il risultato ottenuto è davvero notevole se pensiamo che, solo cinque anni fa, l’aeroporto era in fondo alle classifiche di qualità.

Grazie alla “cura Atlantia”, Fiumicino ha raggiunto oggi eccellenti livelli di qualità in tutti gli ambiti di servizio e di infrastrutture e si distingue come uno degli scali europei con il migliore tasso di puntualità per i voli in partenza.

Grande attenzione anche all’ambiente con il chiaro obiettivo di raggiungere nel 2050 un livello di emissione pari a zero e grande attenzione ai passeggeri con l’impegno a rendere la loro esperienza in aeroporto semplice e confortevole.

L’importante risultato, frutto dell’impegno della squadra di oltre 3500 persone che lavora ogni giorno allo scalo, è valso anche un secondo riconoscimento: la conferma delle 4 stelle sky tracks a opera di Skytrax, la principale società internazionale di rating e valutazione del settore aeroportuale.

Anche in questo caso la motivazione è stata la notevole propensione dello scalo a garantire il confort dei passeggeri e l’eccellenza nelle operazioni.

L’orgoglio per i premi ricevuti si accompagna al rinnovato impegno di rendere l’aeroporto ancora migliore per aiutare le compagnie che vi operano a essere sempre più competitive di fronte alle crescenti sfide globali.