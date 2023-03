È il “miglior museo italiano al mondo” e tra i primi 20 del pianeta

Fonte: iStock - Ph: TimArbaev È stato incoronato il "miglior museo italiano al mondo" ed è tra i 20 musei top del pianeta

Il nostro Paese è un enorme scrigno di beni culturali, tra i più amati e visitati al mondo. Ma tra questi, ce n’è uno che per gli stranieri brilla sopra tutti. La classifica “World Art Awards” ha incoronato questo celebre museo d’arte il ‘Best in Italy’, ossia il migliore in Italia, inserendolo anche tra i venti musei top del pianeta di quest’anno. Lo avete riconosciuto?

La Galleria degli Uffizi è ‘il “miglior museo italiano al mondo”

Ebbene sì, è proprio lei: la Galleria degli Uffizi di Firenze è ‘il “miglior museo italiano al mondo” e tra i venti musei top del pianeta nel 2023. A decretarlo, è la classifica “World Art Awards” stilata dal sito internazionale “American Art Awards”, che ogni anno seleziona 20 tra i più affascinanti spazi di tutto il globo, tra gallerie e musei. Un riconoscimento che fa risplendere, se possibile, ancora di più il monumento toscano, celebre per le sue straordinarie collezioni di sculture antiche e di pitture, dal Medioevo all’età moderna, oltre che star dei social.

I criteri in base ai quali vengono selezionati gli spazi museali sono molto rigorosi. Tra questi:

la reputazione nel settore

l’importanza delle mostre organizzate

i programmi socio-educativi messi in campo

gli artisti rappresentati

il numero dei visitatori

Ecco, invece, la motivazione del premio World Art Awards alla Galleria degli Uffizi: “Il nostro ‘Best in Italy’ è la Galleria degli Uffizi, il venerato museo d’arte situato adiacente a Piazza della Signoria nel centro storico di Firenze, nella regione Toscana. Per noi è il più importante museo italiano, il più visitato, il più grande e il più conosciuto al mondo. Vi sono esposte una collezione di opere inestimabili, in particolare del periodo del Rinascimento italiano. Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, nonché capolavori della pittura europea, soprattutto tedesca, olandese e fiamminga”.

Tutti pazzi per gli Uffizi: i numeri da record

Che la Galleria degli Uffizi sia uno dei musei più visitati d’Italia, e le celebrità non fanno eccezione, ci viene ribadito anche dai numeri. Basti pensare al boom di visitatori e al record di incassi registrati nel 2022. Nello specifico, oltre 4 milioni di visitatori, più del doppio dell’anno precedente (quando furono circa 1 milione e settecentomila), e appena 300 mila in meno del massimo storico, i circa 4,4 milioni raggiunti nel 2019, ultimo anno pre-pandemia. Per quanto riguarda gli incassi, si parla invece di oltre 35 milioni di euro, un milione in più sempre rispetto al 2019, quando furono poco più di 34,

grazie anche a circa 2 milioni arrivati dalle mostre organizzate all’estero.

I 20 musei top nel 2023

Ecco i 20 musei top del pianeta nel 2023, secondo la classifica “World Art Awards”.