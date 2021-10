Gli Uffizi sono il museo migliore del mondo

Firenze è bella, anzi bellissima. Culla del rinascimento italiano, la città è un concentrato di arte, cultura e storia in una quantità tale che è difficile da trovare da qualsiasi altra parte del mondo. Ci sono i monumenti storici, il cibo e il vino buono, c’è la secolare tradizione orafa fiorentina, c’è il Ponte Vecchio che regala scorci indimenticabili, magici e suggestivi sull’Arno.

Firenze è un museo diffuso che sa regalare emozioni e suggestioni sempre nuove, anche solo con una semplice passeggiata senza meta, la stessa che ci permette di fare il pieno continuo di arte e bellezza. E poi, ovviamente, ci sono i luoghi simbolo del patrimonio culturale nostrano, come Palazzo Vecchio e Santa Maria del Fiore, la Basilica di Santa Croce e La galleria dell’accademia di Firenze che accoglie il David di Michelangelo. E poi ci sono i meravigliosi Uffizi, considerati in assoluto il miglior museo del mondo.

Mettete sul podio, giustamente, il Louvre di Parigi e il MoMa di New York, rispettivamente al secondo e al terzo posto, e lasciate in vetta loro, gli Uffizi. Perché è loro la nomina a miglior museo del mondo.

La notizia arriva direttamente dal Time Out che ha redatto la lista dei 20 best Museums and Galleries in the world, mettendo in testa proprio il museo fiorentino diretto da Eike Schmidt.

Che la Galleria degli Uffizi rientri tra i musei più belli del mondo non stupisce, recentemente infatti era stata inserita nella lista The World’s 100 Greatest Places of 2021, redatta da Time Magazine. A queste nomine poi, si aggiunge il fatto che ogni giorno la città è raggiunta da viaggiatori di tutto il mondo intenti a scoprire il patrimonio artistico e culturale che preserva la città, e i suoi musei, tra i quali gli Uffizi.

Certo è che è stata comunque una gran sorpresa trovare la Galleria degli Uffizi prima del Louvre e del MoMA. Dopo di lui, invece, nella classifica stilata dal Time Out troviamo il National Museum of Modern and Contemporary Art di Seoul, il National Museum of African American History and Culture di Washington, l’Acropoli di Atene, il Rijksmuseum di Amsterdam, la Tate Modern di Londra.

Ma ritorniamo ai nostri Uffizi, per fare il pieno di bellezza. Sì perché il museo fiorentino è un vero e proprio viaggio all’interno della storia della città e di tutta l’arte italiana e internazionale. A partire dall’entrata, dove è esposto il ritratto di Anna Maria Luisa de’ Medici, a cui va il merito di aver donato a Firenze tutte le collezioni medicee, a patto che queste fossero messe a disposizione di tutti, per continuare con la scoperta delle più grandi opere d’arte del Rinascimento.

All’interno della Galleria degli Uffizi, in realtà, è possibile scoprire secoli e secoli di arte, a partire dall’epoca romana, per poi andare in avanscoperta delle opere dei grandi maestri come Giotto, Cimabue, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Caravaggio e Raffaello.