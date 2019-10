Maagau Island, le Maldive scelte da Belen Rodriguez per la sua fuga d’amore

editato in: da

Romantica fuga d’amore immortalata sul suo profilo Instagram, quella di Belen Rodriguez insieme a Stefano De Martino: sensualità e ritrovata serenità negli scatti super hot della showgirl argentina. La cornice di questa mini luna di miele bis è quella delle Maldive: chilometri di sabbia bianca finissima, palme che sfiorano l’acqua cristallina, spiaggia deserta e resort extra lusso.

La location scelta è infatti il Baglioni Resort Maldives, un vero paradiso in stile italiano: situato sull’isola di Maagau, nell’atollo di Dhaalu, a 40 minuti di idrovolante da Malè, la capitale delle Maldive, è un resort a 5 stelle immerso nella bellezza della natura tropicale e dotato di ogni comfort.

Relax e sport, arricchiti da una proposta gastronomica prestigiosa e da una selezione di ville lussuose a pochi passi dalla spiaggia. Per soddisfare il palato, ci sono un pool bar & grill, tre ristoranti d’alto livello con portate gourmet e un menù Kids appositamente studiato per i piccoli ospiti, oltre che raffinati aperitivi, degustazioni di vini e cene private su misura.

L’atollo di Dhaalu dista 150 km dalla capitale, tragitto da coprire in idrovolante: è composto da 56 isole. Situato nella parte occidentale, ha conosciuto il suo ingresso nella top ten degli atolli maldiviani solo negli anni ’90. Otto di queste isole sono ancora disabitate: l’esplorazione dei paesaggi sottomarini e insulari ancora del tutto incontaminati sono il plus a cui si può anelare in un viaggio qui.

Oltre a camminare e godersi giorni di relax, durante un soggiorno in questo meraviglioso paradiso, è possibile fare una crociera dedicata all’avvistamento dei delfini allo stato brado nel mezzo dell’Oceano Indiano, e nelle stagioni favorevoli, vengono organizzate anche escursioni per il whale watching, che generalmente prosegue fino al tramonto, il momento più magico degli atolli maldiviani.

Uscire in catamarano per esplorare i pittoreschi dintorni di Nilandhe e compiere snorkeling sui fondali di rara bellezza è davvero un’esperienza unica. Per chi ha voglia di movimento, SUP (Stand-Up Paddle boarding), pedalò, canoe e kayak sono gli sport più consigliati. Per chi volesse fare shopping, inutile disperare: i suoi abitanti sono famosi in tutto il mondo arabo come abili artigiani e gioiellieri. I ninnoli che troverete sull’isola saranno un ricordo da portarsi sicuramente a casa.

Come se non bastasse il paradiso circostante, nel resort i due piccioncini si sono rilassati anche grazie ai servizi esclusivi della Baglioni SPA, una vera oasi italiana nel cuore della natura incontaminata. Dal design unico, vanta padiglioni in legno all’aperto per i trattamenti beauty e uno dedicato alla pratica dello yoga, della meditazione e della respirazione, e infine una palestra attrezzata per non perdere la forma fisica.

La showgirl e l’ex star di Amici stanno vivendo un periodo magico, sia sul lavoro che nella vita privata. Lei è tornata in tv con Tu Sì Que Vales accanto a Maria De Filippi, mentre lui ha ottenuto molto successo alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile. E dopo un lungo periodo di separazione, l’amore è tornato più forte che mai: che le Maldive siano il luogo ideale per pensare a un altro figlio?