Caffè storici d’Italia: la Grande Bellezza del nostro Paese

Esistono luoghi che nonostante gli anni, il tempo e gli eventi che cambiano il corso delle cose, restano sempre fedeli a se stessi, nelle atmosfere, nelle tradizioni, e persino nell’aria che si respira quando si spalancano le porte. Come per magia, in questi locali che caratterizzano in maniera univoca il BelPaese, sembra che il tempo non sia mai passato. E non è un caso che questi, oggi, siano anche al centro di tour e itinerari organizzati proprio per scoprire il nostro Paese.

Guai a pensare di fermarsi qui per bere un semplice caffè, le caffetterie storiche della nostra Italia sono il simbolo della memoria, dell’identità e della cultura. Sono grandi, oppure piccolissime. Sono situate nelle grandi piazze, nelle viuzze del centro storico tra le vie dello shopping.

Alcuni di queste sono così belli e straordinari che il mondo intero ha cercato di emularli, come è successo con il Florian di Venezia o il Caffè Greco di Roma che, ricordiamo, ha ospitato nei secoli ospiti illustri come Wagner, Goethe Casanova e Stendhal. La tradizione legata al locale vuole che qualunque cardinale si segga a uno dei tavoli del locale diventerà Papa.

A Torino, invece, troviamo il Caffè Mulassano e il Caffè al Bicerin ai quali va il primato di essere le più piccole caffetterie del mondo, non per questo meno affascinanti o suggestive. A Padova, invece, troviamo il Pedrocchi, simbolo della città nonché sede di eventi importanti e straordinari.

E che dire del Gran Caffè Gambrinus di Napoli? Questo locale storico, famoso per aver ospitato Gabriele D’Annunzio ed Hemingway, è inserito in tutti i tour storici, culturali e artistici del capoluogo campano.

E ora, tutti i locali storici del BelPaese stanno spalancando le porte ai cittadini del mondo e a tutti i viaggiatori in occasione di quella che sarà la prima Giornata nazionale dei Locali Storici d’Italia in programma il 13 novembre. Sarà questa l’occasione perfetta per conoscere, celebrare e immergersi nella più autentica ospitalità italiana che si è preservata nel tempo.

Visite guidate, degustazioni, conferenze ed eventi permetteranno alle persone di entrare nel vivo della tradizione del Made in Italy, conosciuta ed elogiata in tutto il mondo. A Napoli sarà possibile assaggiare il caratteristico cioccolatino a forma di Vesuvio all’interno della Fabbrica di Cioccolato di Gay Odin, a Pistoia l’Antico Caffè Valiani farà provare a tutti i suoi dolci storici come la Dama e la Polentina, a Roma una visita guidata porterà gli ospiti a conoscere tutti i segreti dell’Antico Caffè Greco. Ma gli eventi in programma sono davvero tantissimi.

Non ci resta che unirci a questa grande festa nazionale per scoprire la bellezza, la storia e la cultura che appartiene al nostro Paese è che è stata rappresentata orgogliosamente proprio da questi locali storici.