Nasce in Cina una nuova Little Italy

Di Little Italy, in giro per il mondo, ce ne sono a decine. Sono colorate, suggestive. Spesso hanno in sé il ricordo del passato e, sempre, sono delle vere e proprie città nella città.

Oggi, alla sfilza di Little Italy più o meno note, se ne aggiunge un’altra. Siamo nella provincia dello Hunan, una regione montuosa nella Cina del Sud, laddove Mao Zedong nacque (nel villaggio di Shaoshan) e laddove si trova Changsha. Ed è proprio a Changsha, capitale dello Hunan, che è nato un vero e proprio borgo italiano, l’Hb Italian Town Changsha.

Frutto della collaborazione tra un’importante società cinematografica cinese attiva nel settore dell’intrattenimento, e la creatività degli italiani, questa nuova Little Italy è in realtà un originalissimo parco divertimenti, costruito come se fosse un borghetto nostrano con ristoranti, cafè e negozi in puro stile italiano. HB, il Gruppo Huayi Brothers Media Corporation (il più importante della Cina nel campo della televisione, del cinema, dei media e dell’entertainment), già dal 2015 pensava al progetto. Un progetto che è in realtà ben più ampio, dal momento che prevede la creazione di 21 città del cinema in altrettante città cinesi. La prima, è proprio la piccola Italia di Changsha.

Che aspetto avrà, una volta ultimata, l’Hb Italian Town Changsha? Avrà 45 attività commerciali, di cui 24 gestite dagli italiani, e ospiterà tutta una serie di eventi come il festival di musica in collaborazione col celebre Umbria Jazz. Riprodotto in scala reale, il borgo è proprio un angolo d’Italia nel cuore della Cina, patria dello shopping e del buon cibo, in cui è possibile visitare una chiesa italiana come ascoltare musica jazz seduti al tavolino, in una piazza che profuma d’Umbria o di Toscana.

Perché, la nuova Little Italy, regalerà durante l’anno tutto un susseguirsi d’eventi dedicati alla promozione del Made in Italy e della cultura italiana: sono 200 le attività culturali già in programma, tra mostre, festival musicali, e appuntamenti dedicati alla cucina e al cinema italiani. Come fosse un ponte, questa nuova Little Italy. Uno straordinario ponte tra la Cina e l’Italia.