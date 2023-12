Le mete low cost più amate dagli italiani

Il 2023 è stato un anno ricco di viaggi per gli italiani: quali sono state le loro mete preferite, per chi ha scelto una vacanza low cost? Scopriamolo insieme

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Le mete low cost preferite dagli italiani

Nonostante l’inflazione e i rincari, che hanno fatto schizzare alle stelle le tariffe anche nel settore turistico, sono moltissimi gli italiani che non hanno rinunciato alle loro vacanze nel 2023: pur adottando qualche stratagemma per risparmiare e magari riducendo i tempi di permanenza, i nostri connazionali hanno scelto di continuare a viaggiare. Ryanair, una delle più famose compagnie aeree low cost, ci ha rivelato quali sono state le mete più amate nel corso dell’anno. Scopriamole insieme.

Londra, una città dal fascino intramontabile

Secondo Ryanair, uno degli aeroporti più frequentati dai turisti italiani nel 2023 è stato quello di Londra Stansted. D’altra parte, non c’è proprio da esserne sorpresi: la capitale britannica è da sempre una delle città più amate al mondo, un luogo dove vivere esperienze uniche e fare il pieno di divertimento. Quindi, nonostante la Brexit e l’obbligo di passaporto (con tutte le difficoltà incontrate nel nostro Paese per i rinnovi), continua ad essere la meta perfetta per le nostre vacanze.

Londra è ricca di meraviglie, dai monumenti storici che l’hanno resa celebre in tutto il mondo – come il Big Ben o l’Abbazia di Westminster – ai musei (spesso gratuiti) che ospitano preziose collezioni d’arte. Il 2023, inoltre, ha visto moltissimi turisti giungere in città per assistere all’incoronazione di Re Carlo III e ai tanti appuntamenti che ne sono conseguiti. Anche se, in realtà, non c’è proprio bisogno di un’occasione speciale per godere al meglio delle sue tante bellezze.

Bruxelles, tra musei e gastronomia

Un altro aeroporto particolarmente “affollato” di italiani nel 2023 è stato quello di Bruxelles Charleroi: perché visitare questa graziosa città belga? Innanzitutto, per via delle sue architetture spettacolari. Dall’edificio che ospita il Parlamento Europeo alla Cattedrale dei Santi Michele e Gudula, capolavoro del gotico brabantino risalente al ‘200: è possibile perdersi in lunghe passeggiate nel centro storico e non smettere mai di meravigliarsi.

E poi ci sono monumenti divenuti molto famosi, come il Manneken Pis (la fontana del bimbo che fa pipì) e l’Atomium, situato all’interno del Parco Heysel. La città di Bruxelles ospita tantissimi musei, tra cui quello dedicato alle scienze naturali, il Museo Magritte e una divertente collezione storica di giocattoli. Infine, la capitale belga merita assolutamente una visita per chi ama viaggiare anche attraverso i sapori: tante sono le specialità locali e lo street food che conquisterà le vostre papille gustative.

La vivace e coloratissima Barcellona

Infine, ancora una volta gli italiani hanno scelto Barcellona per le loro vacanze nel 2023: la vivace città spagnola è una delle più belle destinazioni europee, soprattutto in primavera e in autunno (per via del suo clima mite e piacevole quasi tutto l’anno). Naturalmente, capolavoro da non lasciarsi sfuggire è la Basilica della Sagrada Familia, la celebre opera incompiuta di Antoni Gaudí. Non meno famosa è un’altra opera d’arte dell’architetto spagnolo, Parco Güell: il grande giardino pubblico offre una vista meravigliosa sulla città.

Per gli amanti del calcio, Barcellona ospita un’altra perla: si tratta di Camp Nou, lo stadio più grande d’Europa (e il terzo più grande al mondo). Con un pizzico di fortuna, si possono acquistare i biglietti per assistere ad una partita e vedere dal vivo una delle squadre più forti di tutti i tempi. Nei dintorni della città, infine, ci sono tante altre sorprese. Dal PortAventura World, il grande parco divertimenti a Salou, alle spiagge bellissime della Costa Dorada, per un’estate da sogno.