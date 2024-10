Vacanze low cost? Quali sono le mete da visitare ora

Se ami viaggiare ma non puoi contare su un budget molto alto, ecco alcune idee per esplorare posti meravigliosi senza spendere troppo

Fonte: 123RF Statue religiose a Laos

Scegliere una destinazione nota per la sua convenienza può alleviare molto lo stress da viaggio: cosa c’è di meglio che godersi la propria fuga senza preoccuparsi di quanto si spende? Molti viaggiatori appassionati infatti, non possono contare sempre su un budget molto elevato per partire e vivere la propria avventura intorno al mondo. Ma il web viene in soccorso con alcune idee per viaggiare in modo economico e responsabile.

HelloSafe ha condotto uno studio per determinare dove si spende meno per una persona in una giornata, e le destinazioni che sono venute fuori sono incredibilmente convenienti. Si parla di posti molto belli, ma alcuni anche molto lontani dall’Italia, pertanto bisogna tener conto del prezzo dei voli andata e ritorno che contribuiscono alle spese di viaggio totali da tenere in considerazione. Tuttavia se si limita a valutare il budget necessario sul posto per il soggiorno e la vita quotidiana questa è la lista che è stata pubblicata di recente.

I Paesi più economici da visitare nel 2025

In cima alla lista c’è il Laos, un bellissimo paese sulla rotta degli esploratori nel sud-est asiatico, stretto tra Thailandia e Vietnam. La spesa giornaliera media per un viaggiatore al giorno è di sole £ 10, ovvero circa 12 euro. Al secondo posto c’è il Kazakistan, dove la spesa media al giorno è di £ 14 che corrispondono a 16,82 euro, e al terzo posto c’è il Ruanda, dove la spesa media è di £ 16, ovvero 19,22 euro. Da nessuna parte nell’elenco si spende in media più di 30 sterline al giorno (circa 35 euro), e sono prevalentemente distribuiti tra Africa e Asia. Di seguito la lista completa.

Fonte: 123RF

La meraviglia del Laos al primo posto

Il Laos è un paese del Sudest asiatico la cui capitale Vientiane ospita una delle meraviglie storiche e culturali del paese, il Pha That Luang, ovvero una struttura religiosa buddhista alta quasi 50 metri e ricoperta d’oro che richiama molti turisti. Tuttavia se si progetta un viaggio da quelle parti è d’obbligo visitare anche altri bellissimi templi della zona come il Wat That Luang Neua con una scalinata suggestiva che conduce all’interno colorato e prestigioso, e il Wat That Luang Thai, più piccolo ma di un colore bianco-oro che ipnotizza.

La statua del Buddha Dormiente di proporzioni gigantesche si trova accanto al Pha That Luang, mentre l’antico tempio Hawk Phra Kaew è circondato da giardini variopinti che regalano un panorama unico. Chi vuole assaporare le tradizioni della cultura locale ci sono anche molti mercati con prodotti artigianali. La città più frequentata è Luang Prabang, poi c’è anche Pakse o Champsasak, ricordando che anche il Sud del Laos vale la pena di essere visitato. Bellezze naturali, architettoniche e antichi rituali rendono questa una meta affascinante e da scoprire. Si consiglia di viaggiare qui da Novembre a Febbraio con la stagione secca e un caldo moderato.

Il Kazakistan

La città più grande del Kazakistan che si può visitare è Almaty dove si trova il Museo Commemorativo ALZhiR, diversi centri commerciali e una fervida vita notturna. Tra le steppe del Nord, questo paese offre ai viaggiatori avventure uniche come escursioni su sentieri di montagna o passeggiate lungo le valli del Tian Shan per incontrare la fauna selvatica intorno ai laghi. Da non perdere in particolare i laghi di Kolsai di un colore blu intenso, di origine glaciale che si trovano a 110 km a sud-est di Almaty.

Poi a Turkestan si può ammirare un complesso architettonico molto famoso con il mausoleo di Kozha Akhmed Yasaui, costruito alla fine del XVI secolo da Tamerlano. Per gli amanti della natura tappa doverosa è la riserva naturale di Aksu-Zhabagly che si estende per 1319 km quadrati, entrando dal villaggio di Zhagably, insieme al Lago D’Aral e i deserti pietrosi della regione del Mangistau. Gli esperti consigliano di andare in Kazakistan un po’ tutto l’anno anche se le temperature cambiano e quindi meglio controllare il mese migliore a seconda del tipo di vacanza che si vuole fare.