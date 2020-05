KLM riapre i voli sull’Europa: tra le mete ci sono anche due città italiane

editato in: da

Il turismo sembra proprio (e per fortuna) voler ripartire a tutti i costi. Dopo le riaperture degli aeroporti come quelli di Roma Ciampino e Firenze Peretola e Bergamo Orio al Serio e Milano Linate, anche le compagnie aeree straniere cominciano a muovere i primi passi con voli verso l’Europa.

È il caso della KLM Royal Dutch Airlines, compagnia di bandiera dei Paesi Bassi che, a partire da questa settimana, ha riattivato 8 voli verso alcune città del Vecchio Continente.

Sono e continueranno ad essere implementate tutte le misure utili per garantire la sicurezza dei passeggeri come, per esempio, l’uso obbligatorio di mascherine, sia all’interno dell’aeroporto, sia a bordo dei velivoli.

I voli decolleranno dalla città di Amsterdam e con frequenza giornaliera. Non si escludono modifiche in corso d’opera a seconda delle eventuali decisioni dei singoli Governi, che potrebbero ovviare verso nuove restrizioni.

Le destinazioni scelte da KLM per rilanciare il settore turistico e l’aviazione, riguardano le maggiori città europee. Tra queste la magica e colorata Barcellona, che con le opere di Gaudì e le sue ampie spiagge incanta ogni anno milioni di visitatori.

Ma la Spagna ha visto e vedrà atterrare aerei targati KLM anche nella bellissima Capitale Madrid, città ricca di storia, cultura e arte.

Pure per la deliziosa e romantica Budapest è stato riattivato un collegamento con Amsterdam. Come per Varsavia, dove antico e moderno creano una fusione unica, e la nordica Helsinki, considerata la città più felice del mondo.

E per quanto riguarda l’Italia? Anche sul nostro Paese KLM ha ripreso a volare. Atterrerà giornalmente, infatti, nelle città di Roma e di Milano. I primi aerei sono partiti il giorno 4 Maggio alle ore 9:00 ed alle ore 10:00 da Amsterdam. Il volo di battesimo è stato quello su Roma Fiumicino.

Buone notizie, dunque, sia per il settore turistico, sia per il trasporto aereo. Un piccolo passo verso quella libertà di spostamento oltre i confini nazionali che ci consentirà, appena tutto sarà effettivamente riorganizzato, di poter girovagare tra i vari paesi del mondo.