Un grande pupazzo sta fluttuando nel cielo di Bristol. Lo avete riconosciuto?

Probabilmente, quella sagoma che sembra la perfetta fusione tra Mickey Mouse e Ronald McDonald, non è nuova a chi segue da sempre l’artista Kaws o a chi, magari, è capitato a Seoul o in Corea del Sud proprio mentre l’enorme installazione di 37 metri galleggiava nell’acqua.

Kaws Holiday, questo è il suo nome, è un grandissimo companion gonfiabile che è apparso in diversi luoghi nel mondo negli ultimi anni. È stato a Taipei, e pure a Hong Kong, nelle acque del Victoria Harbour, uno dei punti più turistici e fotografati della città.

L’istallazione, adesso, è arrivata in Europa. Ma non nelle acque del mare o di qualche fiume, ma inaspettatamente è comparsa nel cielo di Bristol. E questo, vi anticipiamo, non è un caso.

L’opera, denominata KAWS Holiday dal suo autore, l’artista americano KAWS, già noto per i suoi personaggi stravaganti, altro non è che un grosso pupazzo gonfiabile alto 37 metri. La bizzarra e gigantesca scultura dell’artista pop è comparsa nei pressi del Chiang Kai Shek Memorial Hall, a Taiwan, a Seoul, nel lago Seokchon, e infine a Hong Kong, prima di arrivare in Europa.

Brian Donnelly, questo il vero nome di KAWS, ha concepito il suo pupazzo gigante, ribattezzato companion, con l’obiettivo di celebrare il relax e l’importanza dei momenti trascorsi all’insegna del dolce far niente per staccare dal caos e dal disordine dei giorni. Da qui è nata la prima installazione: il grande pupazzo sdraiato sull’acqua a guardare il cielo.

Ma cosa ci fa KAWS Holiday ora nel cielo di Bristol? La risposta la possiamo trovare in quello che è uno degli eventi più importanti della città: Bristol International Balloon Fiesta, la fiera dedicata alle mongolfiere. Perché sì, KAWS Holiday è diventato ora una mongolfiera – ancora più grande della versione galleggiante visti i suoi attuali 42 metri d’altezza- che porterà gli ospiti alla scoperta delle meraviglie di Bristol, dall’alto.

Il grande pupazzo fluttuerà con grazia sopra i monumenti architettonici, storici e naturali della città come il fiume Avon, il ponte sospeso Clifton Suspension Bridge, gli edifici, i musei e le campagne.

Ma quella di Bristol è solo la prima tappa: il pupazzo gigante si sta preparando per un tour mondiale, entro la fine dell’anno, per permettere ai fan di KAWS di tutto il mondo di fare un giro sul companion più grande del mondo.