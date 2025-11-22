Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Mercatini di Natale in Piazza Fiera a Trento

Sognate un viaggio che attraversa l’Italia fino a raggiungere i più bei mercatini di Natale? Dimenticate l’aereo, i treni Italo collegano le principali città italiane in tempi ridotti e permettono anche di risparmiare: grazie all’offerta “Italo eXtra Magic“, infatti, si può approfittare di prezzi bassissimi per viaggiare verso località meravigliose, che durante le feste natalizie vestono i loro abiti più scintillanti.

Ad ingolosire sono gli sconti fino al -70% di questa promozione sui viaggi in treno in Ambiente Smart e in Prima Business. Lo sconto viene calcolato automaticamente rispetto al prezzo della tariffa Flex. Come approfittarne? Semplicemente cercando la tratta di vostro interesse, tra le opzioni di prezzo troverete anche la sezione “extra magic”! Ricordiamo che si tratta di un’offerta soggetta a disponibilità e che non è modificabile o rimborsabile.

Dove andare approfittando di questa offerta così “magica”? Ecco i nostri consigli di viaggio.

Da Milano a Bolzano

Se vi state chiedendo se il Natale dei sogni esiste, possiamo assicurare che quello di Bolzano lo è. Con soli 21,90 euro a bordo di Italo si raggiunge il cuore del gioiello dell’Alto Adige, dove mercatini, luci scintillanti, musica dal vivo ed eventi regalano un Avvento unico e sognante.

Dal 28 novembre al 6 gennaio, il mercatino con 93 chalet in legno, il più antico d’Italia e uno dei più amati d’Europa, accoglie i visitatori in un’atmosfera festosa e suggestiva, accompagnati dal profumo del vin brulé, dai sapori della tradizione e dalle meraviglie dell’artigianato locale. A pochi chilometri dal centro, i comprensori Obereggen e Corno del Renon aspettano gli amanti della neve per unire la magia del Natale con l’adrenalina delle piste.

Daniele Fiorentino / Ufficio Stampa

Da Napoli a Verona (e viceversa)

Per il periodo natalizio, perché non raggiungere una delle mete simbolo dell’amore shakespeariano, nonché vera patria del pandoro? Verona, meraviglioso patrimonio UNESCO, si trasforma anche quest’anno in uno scenario da fiaba.

Tra vie illuminate, profumi di dolci tipici e vin brulé e bancarelle colorate, i Mercatini di Natale di Verona sono uno spettacolo a cielo aperto, che abbraccia Piazza Bra, Piazza dei Signori e Piazza Sacco e Vanzetti.

Partendo da Napoli, con un viaggio di 4 ore e 43 minuti a soli 29,90 euro, ci si tuffa nella magia delle feste che anima la città dal 21 novembre al 28 dicembre 2025. Allo stesso prezzo, si viaggia anche da Verona a Napoli, per una fuga invernale nella città partenopea che in questo periodo offre tanti eventi e occasioni per vivere la magia del Natale, resa ancor più bella da oltre 150 chilometri di luci, addobbi tridimensionali e grandi alberi.

iStock

Da Bologna a Trento

Non può mancare quella che viene chiamata proprio la “città del Natale“, Trento, tra le mete da raggiungere a bordo dei treni ad alta velocità Italo: partendo da Bologna, con soli 11,90 euro e meno di 2 ore di viaggio, si raggiunge il cuore della città che a dicembre si veste a festa.

In Piazza Fiera e Piazza Mostra prendono vita imperdibili mercatini con le loro caratteristiche casette in legno, dove si possono scoprire creazioni artigianali, decorazioni, prodotti tipici e tante idee regalo, immersi in un incantevole scenario alpino. L’edizione 2025 dei Mercatini di Natale, iniziata il 21 novembre 2025, termina il 6 gennaio 2026, accogliendo i visitatori tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00.