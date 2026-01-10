Scopri la promo Italo con sconti fino al 20% e parti tra arte, Carnevale e musica da gennaio a marzo

Le Feste sono appena finite, le luci si spengono e il ritorno alla routine può farsi sentire più del previsto. Proprio per questo, è il periodo ideale per guardare avanti e iniziare a progettare una nuova fuga, magari breve ma capace di rompere la monotonia e regalare nuove ispirazioni.

Che sia un weekend culturale, un evento speciale o un viaggio all’insegna della musica e delle tradizioni, pensare già alla prossima partenza aiuta a trasformare l’inizio dell’anno in un’occasione da vivere, non solo da “affrontare”. Ed è qui che si inserisce la promozione Italo da cogliere al volo.

La promozione di Italo

La nuova promozione Italo è pensata per chi vuole programmare un viaggio nei primi mesi dell’anno con tariffe più leggere, senza rinunciare alla qualità dell’esperienza. L’offerta prevede sconti dal 10% al 20% sui biglietti, da ottenere inserendo il codice promozionale SALES, ed è possibile usufruirne entro le ore 11.00 del 12 gennaio 2026.

L’offerta consente di viaggiare dal 21 gennaio al 25 marzo, è valida sulla tariffa Low Cost e negli ambienti Smart e Prima Business, ed è soggetta a disponibilità dei posti. Non è cumulabile con altre promozioni attive e, nel caso di viaggi che combinano servizi Italo con quelli di altri vettori di trasporto, lo sconto si applica esclusivamente ai treni Italo Alta Velocità.

Dove andare con la Promo Italo

Viaggiare tra gennaio e marzo significa avere la possibilità di vivere le città in modo più autentico, approfittando di eventi culturali di primo piano e di un ritmo meno frenetico rispetto all’alta stagione. Ecco una selezione di mete da segnare in agenda.

Ferrara

Dal 14 marzo 2026 Ferrara torna sotto i riflettori della scena artistica internazionale grazie a una mostra destinata a lasciare il segno. Palazzo dei Diamanti ospita Andy Warhol. Ladies and Gentlemen, una grande retrospettiva che ripropone l’esposizione originale del 1975-76, riportando nello stesso luogo uno dei momenti chiave della carriera del padre della Pop Art. A cinquant’anni di distanza da quella mostra che scosse pubblico e critica, l’opera di Warhol rientra a Ferrara con tutta la sua forza dirompente.

Visitabile fino al 19 luglio 2026, riunisce oltre 150 opere tra acrilici, disegni, serigrafie e Polaroid. Con la serie Ladies and Gentlemen, l’artista abbandona le icone patinate dello star system per rivolgere lo sguardo a volti anonimi, in particolare drag queen afroamericane e portoricane, trasformandole in protagoniste assolute. Le immagini dialogano con altri lavori celebri e costruiscono una riflessione ampia sull’identità, sull’apparenza e sulla costruzione del sé nell’era dei media.

Accanto al nucleo principale, una selezione di ritratti e autoritratti realizzati tra gli anni Sessanta e Ottanta completa il percorso, per una vera e propria “costellazione di immagini intramontabili”.

Venezia

Tra le mete più suggestive da raggiungere con la promozione Italo spicca senza dubbio Venezia, che si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: il Carnevale si svolgerà dal 31 gennaio al 17 febbraio, con il tema Olympus, alle origini del gioco, un omaggio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Il primo weekend segna l’avvio ufficiale delle celebrazioni, con la Festa Veneziana e il suggestivo corteo acqueo sul Canal Grande, previsto per domenica 1 febbraio. Nei giorni successivi, Venezia si anima con performance artistiche in strada, spettacoli acquatici all’Arsenale ispirati al tema di Olympus, concorsi di maschere e sfilate che coinvolgono Piazza San Marco e non solo.

Da non perdere anche la selezione delle Marie, uno degli appuntamenti simbolo del Carnevale veneziano.

Barletta

Per chi desidera scoprire il Sud Italia grazie alla musica, Barletta rappresenta una scelta sorprendente e ricca di stimoli con Apulia Suona, una raffinata rassegna musicale curata da Beathoven APS e ospitata presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano GOS. Il calendario prevede quattro appuntamenti domenicali, dal 1° febbraio al 1° marzo, pensati per valorizzare la musica d’autore, la sperimentazione e i linguaggi sonori contemporanei.

Ogni concerto è concepito come un viaggio a sé, capace di toccare mondi musicali differenti: dalla canzone d’autore più intima e introspettiva si passa all’alternative rock, alle sonorità afro-tropicali e ai groove globali, fino ad arrivare all’eleganza narrativa del jazz manouche. La rassegna si distingue per la qualità artistica e per l’attenzione al pubblico, confermandosi come uno degli appuntamenti più interessanti del panorama musicale pugliese.