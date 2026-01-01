Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Un treno attraversa la natura in Svizzera

C’è qualcosa di profondamente rassicurante nel viaggiare in treno. Non solo per la comodità, ma per quella sensazione di attraversare i luoghi con lentezza, guardando il paesaggio che cambia e sentendosi parte di una geografia viva davanti ai propri occhi. Nel 2026 questo modo di viaggiare riceverà una spinta importante: nuove linee internazionali ridisegneranno la mappa europea dei collegamenti ferroviari, offrendo alternative concrete all’aereo e un nuovo invito al turismo sostenibile.

Secondo una ricerca commissionata da Hitachi Rail a oltre 11.000 persone, un europeo su tre prevede di viaggiare di più in treno già nel prossimo anno e nei prossimi cinque anni la percentuale salirà fino al 40%, con punte quasi del 50% nelle grandi città. Non è una moda passeggera, ma un ritorno consapevole al viaggio come esperienza. In questo scenario arrivano cinque nuove rotte, alcune notturne e altre diurne, che promettono di unire grandi capitali e città meno note, ma piene di carattere.

Nuovi treni notturni nel 2026

Il grande ritorno è quello della Parigi-Berlino notturna. Dopo l’annuncio di ÖBB di sospendere il collegamento per mancanza di fondi francesi, la compagnia European Sleeper ha deciso di raccogliere il testimone. Dal 26 marzo 2026 tornerà a viaggiare il treno letto tra le due capitali, tre volte a settimana. Partenze serali da Parigi Gare du Nord e arrivo a Berlino al mattino, con il classico comfort dei vagoni notte. Un viaggio che unisce romanticismo ferroviario e praticità: si sale a bordo in Francia e ci si sveglia in Germania.

iStock

Sempre di notte, ma con un tocco nordico, arriverà anche la nuova Basilea-Malmö, passando per Copenaghen. Le Ferrovie Federali Svizzere hanno già messo in vendita i biglietti per questo collegamento che partirà il 15 aprile 2026, tre volte a settimana. In 1.400 chilometri di rotaie si attraverseranno Svizzera, Germania e Danimarca fino alla Svezia meridionale. Un modo affascinante per collegare le Alpi alle città scandinave, con carrozze letto, cuccette e posti a sedere per circa 350 passeggeri.

Nuovi collegamenti europei diurni per i treni

Chi preferisce viaggiare di giorno potrà contare su nuove rotte pensate per rendere il treno competitivo anche sulle lunghe distanze. La più curiosa è la Praga-Copenaghen, che partirà il 1° maggio 2026. Servizio diurno tutto l’anno, via Berlino, con fermate anche a Dresda e Amburgo. Il tempo di percorrenza sarà di circa undici ore tra Praga e la capitale danese, ma a rendere il viaggio speciale saranno i nuovi convogli ComfortJet: ristorante a bordo, spazio per biciclette, wi-fi stabile e persino un piccolo cinema per bambini.

A fine 2026 arriverà anche un potenziamento importante tra Francia e Germania con una Parigi-Monaco di Baviera più veloce e frequente. SNCF e Deutsche Bahn lavorano a un collegamento ad alta velocità che andrà ad affiancare l’attuale TGV giornaliero, rendendo più semplice e rapido muoversi tra due delle città più vive d’Europa.

L’ultima novità guarda al Regno Unito e a una Scozia meno battuta: la compagnia Lumo lancerà nel 2026 una Londra-Stirling, con partenza da Euston e fermate a Carlisle, Preston, Lockerbie e Nuneaton. Stirling, a un’ora da Edimburgo, è una città raccolta ma potentissima dal punto di vista storico, con un castello medievale che domina il paesaggio e il monumento a William Wallace.