L’Italia si accende di magia: le installazioni scintillanti da non perdere

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: Getty Images Luci d'Artista a Salerno

Il Natale è un periodo dell’anno che porta con sé un’atmosfera di pura magia. Eppure, non è solo l’arrivo delle feste che fa battere forte il cuore, ma è la meravigliosa scenografia che lo precede a renderlo ancora più speciale.

Le città si trasformano in scenari da favola, vestite di luci scintillanti che incantano lo sguardo. C’è qualcosa di incredibilmente emozionante nel vedere la propria città risplendere sotto il cielo invernale. Le strade si animano di mille colori e le piazze si illuminano in un modo mai visto prima. Ogni angolo diventa un universo luminoso, creando un’atmosfera che cattura il cuore e sussurra storie di speranza e amore.

Da Nord a Sud, l’Italia brilla sotto il manto stellato dell’inverno, offrendo panorami da sogno e atmosfere uniche. Oggi, abbiamo selezionato per te alcune delle destinazioni più suggestive che, durante il periodo natalizio, si accendono di una magia unica, rendendo il viaggio ancora più indimenticabile.

Luci d’artista: incanto e meraviglia nelle strade di Torino e Salerno

Anche quest’anno, la città di Torino si trasforma in un palcoscenico incantato, pronto ad accogliere la ventiseiesima edizione delle Luci d’Artista, la celebrazione che riempie le strade e le piazze del capoluogo piemontese con la magia e la meraviglia delle luminarie artistiche. Un evento imperdibile che durerà fino al 14 gennaio 2024.

Questa nuova edizione promette di essere ricca di sorprese e novità. Fra tutte, brilla la nuova opera firmata dal grande artista Giovanni Anselmo. L’installazione si chiama “Orizzonti“: quattro luci blu, ognuna portante il nome di un punto cardinale: Nord, Est, Sud e Ovest. È un’opera che ci parla di connessioni, di legami invisibili che ci legano al mondo. Ci invita a guardare oltre, a esplorare nuovi orizzonti e a sognare.

Ma anche a Salerno, le Luci d’Artista sono un evento molto atteso, non solo dai salernitani, ma anche dai numerosi turisti che vengono attratti dal fascino delle luci e arrivano in città per ammirare questo spettacolo straordinario. Dal 24 novembre 2023 al 21 gennaio 2024, Salerno si trasformerà in una destinazione magica, una festa di colori e luci che rende il periodo delle feste ancora più speciale.

Quest’anno, le luminarie si ispirano al tema “Fiabe, Aurora e il Giardino Incantato“, offrendo ai visitatori quattro percorsi tematici: Mito, Sogno, Tempo e Luce. Ogni percorso offre una prospettiva unica sulla narrazione e sull’arte, invitando i visitatori a immergersi in un mondo di storie e simboli illuminati. Una miriade di luci che, giorno dopo giorno, a partire dalle 17:00, trasformano la città in un vero e proprio capolavoro all’aperto.

Trame di Luce: incantesimi luminosi a Monza e Roma

Durante questo periodo, ci sono altre due città che diventano le affascinanti cornici di una celebrazione straordinaria, unendo luce e arte in un evento spettacolare che incanta e meraviglia: Roma e Monza.

Infatti, nel suggestivo contesto dei giardini storici della Villa Reale di Monza e l’incantevole Orto Botanico di Roma, si apre un universo di magia attraverso un’emozionante mostra di light art, Trame di Luce.

Il percorso inizia attraversando i portali luminosi, ognuno segna un passaggio verso una nuova avventura. In questo luogo incantato, ti ritroverai faccia a faccia con creature magiche, ti imbatterai in sorprendenti animazioni 3D ed effetti speciali che daranno vita ai tuoi sogni più incredibili.

E cosa c’è di meglio che concludere questa esperienza degustando delle squisite prelibatezze nell’area ristoro Luci di Gusto? Ogni boccone rappresenta un tributo alla tradizione culinaria locale e viene preparato con grande passione e maestria, per regalarti un’esperienza indimenticabile.

Luminosa magia al Magic Light Festival 2023 di Cernobbio

Quest’anno, l’amata manifestazione natalizia Città dei Balocchi si trasferisce da Como a Cernobbio, portando con sé un’atmosfera incantata che farà brillare di luci e colori il Parco di Villa Erba.

Dal 7 dicembre, infatti, con l’accensione del Magic Light Festival, questa destinazione si trasformerà in un regno fatato, popolato da installazioni natalizie e personaggi fiabeschi.

E non è tutto, perché nel giorno dell’Immacolata, l’atmosfera festosa si diffonderà ancora di più con l’accensione dell’albero di Natale di Villa Bernasconi e le affascinanti illuminazioni del Borgo. Un’esplosione di luci che trasformeranno Cernobbio in un villaggio natalizio da favola.

Ma il vero protagonista sarà lo spettacolo di videomapping che colorerà la torre di Villa Erba di tante sfumature colorate. Un’esperienza straordinaria, capace di catturare l’immaginazione e trasportare grandi e piccini in un mondo magico, dove le storie prendono vita sulle note delle melodie di Natale.

Green Line di Firenze 2023: innovazione e sostenibilità nel cuore del Rinascimento

Anche Firenze, con la sua storia millenaria e i suoi angoli incantati, si prepara a vestirsi di luci e colori per accogliere le festività natalizie. Un’atmosfera magica avvolgerà le strade, piazze e monumenti della città dall’8 dicembre al 7 gennaio, trasformando il capoluogo toscano in un vero e proprio spettacolo all’aperto.

L’evento, ormai alla sua ottava edizione, illuminerà i monumenti più belli della città, trasformando l’atmosfera natalizia in una vera e propria opera d’arte, creando un contrasto affascinante tra l’antico e il moderno.

Al centro di tutto, il festival di luci Green Line, un evento che promette di illuminare il cuore della città con un tripudio di colori eco-sostenibili, in linea con l’attenzione alla sostenibilità che distingue la città di Firenze.

Gli edifici storici saranno “dipinti” con meravigliose e suggestive luci, creando un magico gioco di ombre e riflessi che lascerà senza fiato.

E poi gli alberi di Natale, simboli per eccellenza delle festività, vengono abbelliti con cura e passione in ogni angolo della città, dai quartieri più centrali alle periferie. Inoltre, i concerti nelle piazze accoglieranno il nuovo anno, riempiendo l’aria di musica e festa. Insomma, la città si prepara a salutare il 2023 in grande stile, con un Capodanno che promette di essere indimenticabile.

Infine, non mancheranno spettacoli pensati appositamente per i più piccoli. I personaggi più amati, come Babbo Natale, gli elfi e le Befane acrobatiche, si caleranno dai palazzi del centro, danzando nel cielo stellato di Firenze e regalando momenti di pura felicità e meraviglia.

Per ottenere dettagli più accurati e aggiornati su ogni evento, ti invitiamo a consultare il sito ufficiale correlato.

Non resta che lasciarsi avvolgere dallo spirito delle feste e immergersi in questa meravigliosa avventura, tra luci, suoni e colori.