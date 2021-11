L’isola paradisiaca dove George Clooney sta girando un film

George Clooney è in Australia per girare il suo ultimo film. Titolo? “Ticket to Paradise”. E se vedete l’isola dove sta girando le scene capite subito che è azzeccatissimo. Si tratta di Hamilton Island, nell’arcipelago delle isole Whitsunday, al largo della costa orientale del Queensland.

Stiamo parlando di quella zona dell’Australia dove il mare è puro spettacolo, dove si trova la Grande Barriera Corallina che regala scorci a dir poco mozzafiato come la famosa Heart Reef, una straordinaria composizione naturale di coralli a forma di cuore (quest’isola protetta può essere ammirata soltanto dall’alto).

George e la moglie Amal, che non lo abbandona mai, figuriamoci poi in questo viaggio, con i figli Ella e Alexander, hanno preso un biglietto per il paradiso e si sono imbarcati su un jet privato partito da Sydney alla volta di Hamilton.

Proprio sull’isola si trova uno dei resort più belli del mondo (se non addirittura il più bello), il Qualia Hamilton Island, che ha ricevuto diversi premi. Questo resort dispone di sessanta camere e tra queste, la numero sei, gode di un panorama mozzafiato con un accesso diretto alla spiaggia. La struttura ha anche delle ville sulla spiaggia con la piscina privata panoramica. Quale delle due soluzioni sceglieranno i Clooney?

Prima di raggiungere l’isola, però, tutti quanti si sono dovuti mettere in quarantena per due settimane, una misura obbligatoria – anche per i vip come George – imposta dal governo australiano a tutti i turisti in arrivo nel Paese. L’hanno trascorsa reclusi niente meno che in una villa da 6 milioni di euro, Mount Robertson Farm, nelle Southern Highlands, a Sud Ovest di Sydney, una delle residenze più belle d’Australia. A breve, sull’isola paradisiaca arriverà anche un’altra star protagonista del film: Julia Roberts.

Il soggiorno a Hamilton Island durerà un mese, il tempo di fare le riprese, poi la troupe si sposterà a Bali, altra meta da sogno, ma completamente differente. La commedia “Ticket to Paradise” racconta, infatti, di una coppia di genitori divorziati (George e Julia) che devono andare a Barli per impedire alla figlia di sposarsi. Un déjà vu, forse, ma non di certo con un cast stellare come questo e ambientato in un paradiso come l’isola di Hamilton.