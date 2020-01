Questa isola irlandese sta cercando due persone per gestire la caffetteria del posto

editato in: da

L’isola irlandese di Great Blasket, la più occidentale dell’Europa, sta cercando due persone che gestiscano una caffetteria e un alloggio dal 1 aprile 2020 al 1 ottobre 2020. Se volete vivere un’esperienza diversa, allora potrete essere proprio voi i candidati giusti.

L’esperienza è molto semplice, si tratta di gestire una sorta di glamping dove non vi è elettricità, Wi-Fi, e neppure docce calde. Solo candele, animali selvatici, natura, fuochi e stelle.

Great Blasket si trova nella Contea di Kerry, al largo della costa di Dingle ed è l’isola più remota dell’Irlanda. Il paesaggio è di una bellezza unica. Selvaggia e incontaminata, l’isola è in gran parte disabitata, a parte alcuni cottage in pietra che sono aperti ai turisti durante l’alta stagione. Gli ultimi residenti se ne andarono intorno al 1953 dopo un forte declino della popolazione, oltre alle preoccupazioni per l’accesso regolare al luogo.

I nuovi custodi dell’isola, preferibilmente una coppia o due amici, dovranno occuparsi di tre casolari in pietra, preparandoli per i nuovi turisti che arriveranno, oltre a gestire la caffetteria, aprendola al mattino e servendo tè e caffè agli ospiti e agli escursionisti che giornalmente arrivano in barca. Come? Il caffè si prepara su un piano cottura a gas, che è collegato a bombole che si trovano sul retro del negozio.

Tantissime sono state le domande da quando la proprietaria, Alice Hayes, ha condiviso il post. Più di 500, provenienti da tutto il mondo, anche dall’Alaska e dal Sudafrica.

I candidati ideali devono sapere adattarsi, dal momento che non si sa mai cosa possa succedere sull’isola, e devono far fronte alla mancanza di elettricità e di acqua calda. Inoltre, devono anche possedere buone capacità di relazionarsi con le persone.

Ovviamente non si è completamente isolati dalla terraferma, sull’isola, infatti, vi è una porta di ricarica, alimentata da una turbina eolica che genera l’energia sufficiente per caricare un dispositivo.

Se avete tutte le caratteristiche sopra elencate e sentite la necessità di staccare dallo stress quotidiano e di tornare alle origini, magari per ritrovare voi stessi, allora questa è l’esperienza (e l’occasione) giusta. Tutto quello che dovete fare è inviare un’e-mail ad Alice all’indirizzo info@greatblasketisland.net.