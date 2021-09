Ingresso nel Regno Unito, le novità da ottobre

editato in: da

Cambiano le modalità di ingresso nel Regno Unito (che comprende anche le regioni autonome del Galles, dell’Irlanda del Nord e della Scozia).

Infatti, dal 1 ottobre 2021, non sarà più possibile entrare nel Paese con la sola carta d’identità europea, come avvenuto finora.

Le carte d’identità non saranno più accettate e i viaggiatori in ingresso nel Regno Unito a partire da tale data dovranno presentare un passaporto, come segnalato anche dal Ministero degli Esteri e dalle rappresentanze diplomatiche.

Quindi, a un anno di distanza dall’attuazione della Bretix, scatta il cambio delle regole e, per visitare Londra, Edimburgo, Manchester e qualsiasi località britannica sarà necessario preparare il passaporto e controllarne la validità mentre la sola carta d’identità (utilizzata per spostarsi tra gli Stati membri dell’UE) non sarà più accettata.

Una novità che avrà bisogno di tempo per essere assimilata e, in questi giorni, lo stanno ricordando anche le compagnie aeree per evitare disagi ai passeggeri diretti nel Regno Unito.

Il passaporto dovrà essere in corso di validità per tutta la durata del soggiorno nel Paese ma non sarà necessario il visto, come riportato sul sito del governo britannico.

La nuova regola, su cui Londra aveva già avvisato a dicembre 2020, coinvolge i viaggiatori provenienti da tutti gli Stati dell’Unione Europea e le altre nazioni dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) ovvero Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

La necessità di essere in possesso del passaporto non si applica, invece, per i cittadini dell’Unione Europea con lo status stabile e prestabilito nel Regno Unito, cioè il cosiddetto “settled status“, la residenza permanente, oppure la pre-residenza per chi vive lì da meno di cinque anni: per queste persone sarà ancora possibile utilizzare la carta d’identità all’ingresso fino al 2025.

La novità del passaporto per visitare il Regno Unito, già ampiamente preannunciata, va ad aggiungersi alla novità del “visto digitale” necessario per turismo, studio o lavoro.

Chi arriva nel Regno Unito senza visto o status di immigrazione dovrà richiedere un’autorizzazione elettronica di viaggio, l’ETA, Electronic Travel Authorization, compilando un formulario online con l’indicazione delle date del soggiorno e della motivazione del viaggio.

Sarà poi l’ETA a determinare l’idoneità dei visitatori ad accedere al Paese.