Inaugurata una spaventosa passerella a strapiombo sulla falesia

Fonte: Ufficio Stampa Dossena, la passerella sospesa nel vuoto

Avete mai provato l’ebbrezza di volgere lo sguardo in basso e vedere soltanto il vuoto che si apre al di sotto dei vostri piedi? Ora potete sperimentare questa incredibile sensazione: a Dossena, piccolo borgo incastonato tra le montagne lombarde, è stata appena inaugurata una passerella a strapiombo sulla falesia. La chiamano il “Becco”, per via della sua forma bizzarra, e regala un’emozione davvero unica al mondo. Scopriamola insieme.

Il “Becco”, la nuova passerella sospesa nel vuoto

Somiglia davvero al becco di un gigantesco volatile, che si protende dalla parete rocciosa e si ritrova sospeso sul nulla: la nuova passerella inaugurata a Dossena è un vero capolavoro dell’uomo, che tuttavia si mescola perfettamente con la natura circostante. La cornice, in effetti, è una delle più suggestive. Siamo nel cuore della Valle Brembana, e più precisamente nei pressi del borgo di Dossena: qui, in località Culmine di Paglio, è stata realizzata un’opera ingegneristica di rara suggestione, da tutti chiamata il “Becco”. E oggi possiamo finalmente visitarla, per ammirare un panorama da sogno.

La passerella, una struttura in acciaio rivestita in cortain che può sostenere sino a 30 persone contemporaneamente, poggia su un dosso in pietra calcarea e si protende per tutta la sua lunghezza (ben 16 metri) nel vuoto. Si trova a strapiombo su una falesia verticale di 150 metri d’altezza, la quale a sua volta è ad un’altitudine di 1.170 metri. Tutt’intorno, un paesaggio incantevole: percorrendo tutto il “Becco” sino all’estremità sporgente, larga 1,20 metri, si può godere di una splendida vista sulla Val Parina che si dipana in basso e, di fronte, l’imponente profilo del monte Ortighera.

I lavori per la costruzione del “Becco”, che hanno avuto inizio lo scorso ottobre e si sono conclusi a settembre 2023, sono costati in totale 240mila euro. Ma si tratta di un’opera di importante rivalorizzazione del territorio, già cominciata con la riapertura di alcune attrazioni turistiche in grado di convogliare in zona un gran numero di visitatori. La passerella non è infatti l’unica tappa da esplorare in un viaggio alla scoperta di Dossena e dintorni. Da un paio d’anni a questa parte, ci sono diverse sorprese che attendono i turisti.

Cosa vedere nei pressi di Dossena

Dossena è un grazioso borgo di montagna situato a quasi 1.000 metri di quota, nella provincia di Bergamo.Il paesino ha un bel centro storico tutto da visitare, dove spicca soprattutto la Chiesa di San Giovanni Battista che custodisce pregiate opere d’arte. Inoltre, tra le sue viuzze è possibile ammirare diversi murales realizzati negli anni ’80 da alcuni artisti locali, dando un tocco di colore alle casette. Ma c’è molto altro da scoprire nei pressi di Dossena, in particolar modo negli ultimi anni, grazie al lavoro di valorizzazione del territorio.

In ricordo del fiorente passato del borgo, dal 2014 sono stati riaperti alcuni tratti delle vicine miniere di fluorite, che si possono visitare solo con una guida esperta e che oggi sono comprese nell’affascinante parco avventura speleologico. Inoltre, nel 2022 è stato inaugurato il Ponte del Sole: si tratta di un ponte tibetano di ben 505 metri di lunghezza, sospeso ad un’altezza di 120 metri – e indicato solo ai più coraggiosi. Ora a queste emozionanti esperienze si aggiunge anche il “Becco”, che si trova a circa due km dal centro abitato.