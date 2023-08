Questa estate potrai fare un viaggio nel cuore della Terra restando in Italia

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Non tutte le meraviglie che appartengono al mondo che abitiamo sono visibili agli occhi di chi guarda. Ci sono alcuni segreti, infatti, che sono custoditi alla stregua di un tesoro prezioso e che si palesano solo a chi osa andare oltre a quello che si conosce.

È questo il caso dei tesori sotterranei, bellezze custodite dal tempo e da Madre Natura che sono state rese accessibili grazie al lavoro dell’uomo e che oggi rappresentano una vera e propria attrazione turistica per tutti gli avventurieri che non si accontentano di ciò che esiste in superficie.

Grotte, miniere e caverne: sotto ai nostri piedi esiste un mondo affascinante e nascosto tutto da scoprire. Ma per farlo non c’è bisogno di andare dall’altra parte del mondo perché questa estate sarà possibile fare un viaggio nelle viscere della terra restando in Italia.

Viaggio nel cuore della terra

Il nostro viaggio di oggi ci conduce in una regione tanto suggestivo quanto affascinante: la Lombardia. Ci troviamo tra i vasti territori delle province di Brescia e Bergamo, tra valli straordinarie e borghi rurali. Proprio qui, sotto i piedi di chi calpesta la terra ogni giorno, esiste un patrimonio culturale e storico che in pochi conoscono.

Questi paesaggi, apparentemente diversi tra loro, sono invece accomunati da un medesimo fil rouge che affonda le radici nella prima metà del ‘900 e nella tradizione mineraria del territorio. Con l’avvento delle industrie, le macchine per la perforazione della terra sono state spente. Ma quei sentieri scavati negli anni sono rimasti, ed è a loro che è stato affidato il compito di custodire l’eredità del passato.

Ed è proprio da questa consapevolezza che è nato il progetto “Nel cuore della terra”, promosso da Promoserio e finanziato da Fondazione Cariplo con Fondazione della Comunità Bergamasca nell’ambito del bando Capitale della Cultura 2023, che si è posto come obiettivo quello di valorizzare e celebrare i territori della tradizione mineraria attraverso tutta una serie di eventi che che si alterneranno a partire da agosto e fino alla fine dell’anno

Alla scoperta dei tesori sotterranei a Bergamo e a Brescia

Cinque valli e tanti diversi borghi rurali: è qui che si trova l’accesso alle viscere della terra. A partire da agosto, e fino a fine anno, un calendario ricco di eventi, spettacoli e visite guidate, permetterà a tutti gli avventurieri di andare alla scoperta dei tesori nascosti che si snodano sotto la Val Brembana, la Val Seriana, la Val di Scalve, la Val Trompia e la Val Camonica.

Il progetto “Nel cuore della terra” è già stato inaugurato raccogliendo il consenso e l’entusiasmo di cittadini e viaggiatori pronti a scoprire passato e tradizioni. Ma questo è solo l’inizio perché gli eventi e le iniziative per scoprire tutto ciò che si nasconde sotto le terre bergamasche e bresciane continueranno fino alla fine di questo 2023.

Uno degli appuntamenti più attesi, nell’ambito del progetto, è la visita guidata alla Miniera Gaffione di Schilpario. Attraverso un percorso nel sottosuolo, che si snoda per oltre 2 chilometri, gli esploratori potranno ripercorrere un pezzo di storia, fatto di lavoro e fatica, che riguarda diverse generazioni. Il Parco Minerario resterà aperto tutti i weekend di settembre dalle ore 10.00 alle ore 11.15 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Un altro evento attesissimo è quello che si terrà il 27 agosto alle Grotte delle Meraviglie di Zogno. Scendendo in profondità, a temperature che sfiorano i 10 gradi, gli esploratori potranno scoprire il mondo che si cela nel complesso e tutte le vicende geologiche legate a questa cavità.

L’11 novembre, invece, la tradizione gastronomica incontrerà quella mineraria all’interno delle Miniere di Costa Jels, a Gorno. Le visite guidate saranno abbinate a conferenze dedicate al tema delle produzioni di prodotti in miniera. Non mancheranno cooking class e degustazioni. Il 3 dicembre, invece, ad accompagnare gli esploratori nei sentieri sotterranei ci saranno spettacoli folcloristici e canti popolari per riscoprire le antiche teadizioni.

Come abbiamo anticipato, però, gli eventi continueranno fino a dicembre. Per il calendario aggiornato consigliamo di tenere d’occhio il sito ufficiale della Val Seriana.