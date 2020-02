Gli immobili italiani più preziosi all’asta: dall’isolotto al castello

editato in: da

Sono tantissimi in Italia gli immobili che ogni giorno vengono venduti all’asta, un sistema questo che consente a molte persone di fare ottimi investimenti. Ma a volte una semplice casa può non bastare e se vogliamo prendere esempio da Ronaldo che ha regalato un’isola greca al suo procuratore per il matrimonio, possiamo farlo anche noi.

Se volete anche voi essere così generosi da donare a qualcuno un’isola in Italia, sappiate che a Venezia è in vendita il piccolo Isolotto di Tessera per la seconda volta. Già lo scorso anno, l’isola fu messa all’asta, ma nessuno si è mostrato interessato all’acquisto.

Chi invece vuole vivere la magia della Grande Bellezza nella capitale romana potrà partecipare all’asta dell’intero secondo piano di Palazzo Fusconi Pighini in Piazza Farnese. L’edificio, costruito nel 1524 da Baldassare Peruzzi, è una delle più belle rappresentazioni dell’architettura di Jacopo Barozzi da Vignola e il suo valore stimato è di 3 milioni di euro.

Ed è sempre a Roma che saranno messi all’asta tre storici cinema nella capitale: il Cinema Adriano di Via Cicerone, il Cinema Roma di Piazza Sonnino e il Cinema Ambassade di via Accademia degli Agiati.

A renderlo noto è il rapporto semestrale sulle aste immobiliari redatto dal Centro Studi Sogeea. La ricerca ha messo in evidenza che gli edifici all’asta in Italia sono più di 23000, tra cui anche B&B, campeggi e ville. Rispetto allo scorso anno, gli immobili messi all’asta hanno subito una flessione del 25% arrivando ad un valore complessivo di circa 3,5 miliardi di euro.

Tra gli immobili più significativi messi all’asta quest’anno secondo il Centro Studi Sogeea c’è Villa Corner a Treviso. La struttura, costruita nel XVI secolo ha un valore stimato di 3,2 milioni. Anche a Torino verrà messo in vendita un pezzo di storia del nostro Paese, stiamo parlando del Castello di Ozegna costruito nel IV secolo da Flavio Eugenio, Imperatore Romano D’Occidente.

Sicuramente, dal punto di vista immobiliare il nostro Paese ha molto da offrire, rispondendo alle esigenze di tutti: dalle case messe in vendita a solo un euro per valorizzare borghi e territori abbandonati fino all’asta di cinema storici e isole.