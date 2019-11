Paghi 1 dollaro a notte anziché 100 ma sarai ripreso tutto il tempo

editato in: da

Siamo in Giappone, esattamente a Fukuoka, è qui che l’hotel Asahi Ryokan mette a disposizione per i suoi ospiti delle camere al prezzo speciale di 1 dollaro a notte, rispetto ai 100 previsti da listino. Dov’è il trucco? Nessun inganno, se non una richiesta bizzarra da parte della struttura.

Il proprietario dell’hotel, il 27enne Testuya Inoue, ha iniziato da poco a gestire l’hotel dopo averlo ereditato da sua nonna. Dopo aver riflettuto a lungo sulle possibili attività di promozione per la sua struttura, ha pensato bene di sfruttare il potere del web per attirare nuovi viaggiatori.

L’imprenditore ha avuto l’idea di mettere a disposizione per alcuni viaggiatori, una camera del suo hotel a soltanto un dollaro, in cambio gli ospiti della stanza devono accettare di essere ripresi tutto il tempo.

Chiunque scelga di pernottare della stanza numero 8 dell’Asahi Ryokan sarà ripreso h24 attraverso una diretta in live straming. Telefonate e dialoghi non saranno registrati, in compenso però chiunque si connetta al canale YouTube dell’hotel potrà vedere in diretta tutto ciò che gli ospiti fanno.

Il canale YouTube ha già superato 1.000 iscritti e accumulato più di 4.000 ore di visualizzazione, numeri questi che fanno pensare che l’idea di Inoue è piaciuta a molti.

Ovviamente agli ospiti è concessa anche un po’ di privacy: le persone infatti sono autorizzate a spegnere le luci e l’ala del bagno è ovviamente esclusa dalla registrazione.

L’idea è senz’altro originale e forse, nel corso della storia del turismo, nessun hotel si era mai spinto oltre nella creazione di un’offerta per promuovere la sua struttura.

Lo stesso Testuya Inoue ha ammesso che si tratta di un’idea fuori dall’ordinario, ma l’intuizione è nata proprio dalla volontà di pensare ad un nuovo modello di promozione che gli consentisse di far conoscere il suo hotel di Fukuoka.

Possiamo dire in effetti che la missione è stata compiuta, del Asahi Ryokan e della sua offerta bizzarra si parla già in tutto il mondo. Quello che ci viene da chiederci è: i viaggiatori accetteranno queste condizioni per risparmiare sul costo del pernottamento?

La risposta è sì. Nonostante infatti l’offerta sia stata lanciata da appena un mese, ben 4 ospiti hanno prenotato la stanza numero 8, al costo di un dollaro, in cambio di farsi riprendere durante tutta la permanenza del soggiorno.

E voi, scambiereste la vostra privacy per un’offerta così allettante?