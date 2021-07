Puoi dormire in un hotel insieme ai tuoi supereroi preferiti

editato in: da

Rassicurante, ecco come deve essere dormire con la consapevolezza che i nostri sogni sono vegliati dai più grandi supereroi del pianeta. Una realtà, questa, che può essere vissuta a Parigi, nel nuovo hotel alle porte della capitale francese che non ospita solo viaggiatori e turisti, ma anche i protagonisti dell’universo Marvel.

La notizia è arrivata qualche giorno fa, proprio in coincidenza della riapertura del parco divertimenti della Walt Disney Company. Dopo tanti mesi di chiusura, a causa dell’emergenza sanitaria, Disneyland Paris ha riaperto, e lo ha fatto in grande stile, presentando al mondo un inedito e incredibile hotel.

Si tratta del Disney Hotel New York – The art of Marvel. Ma non lasciatevi ingannare dal nome perché ci troviamo a Parigi, anche se entrare all’interno della struttura, sarà un po’ come sentirsi a Manhattan.

Il quattro stelle presentato da Disney, che riunisce le più straordinarie opere d’arte Marvel, è ispirato fortemente al distretto newyorkese, come si evince dal nome stesso e dalle prime foto diffuse.

Sono 350 le opere d’arte ospitate all’interno della struttura, e che sono dedicate a Spiderman e a tutti gli altri supereroi della Marvel. New York è al centro della scena perché, neanche a dirlo, è quella la città dei supereroi creati dalla mente visionaria di Stan Lee.

Così l’architettura e i suoi interni catapultano gli ospiti direttamente a Manhattan, tra i supereroi che contraddistinguono la hall, i corridoi e gli spazi comuni. A realizzare opere d’arte, sculture e installazioni, sono stati 110 artisti provenienti da tutto il mondo.

E dormire insieme a Spider Man, dobbiamo ammetterlo, sembra piuttosto confortante. Ancora di più se al risveglio, dirigendoci verso la sala della colazione, troviamo anche Iron Man, Thor, Capitan America e gli altri protagonisti degli Avengers in un clima newyorkese più che suggestivo. Nel grande e incantato skyline, infatti, c’è una fedele riproduzione della Grande Mela che cambia le sue luci in base allo scorrere le ore, la stessa sulla quale fanno capolino, a turno, i supereroi.

Insomma, soggiornare nel nuovo hotel della Disney, che non poteva aprire in un periodo migliore, sembra un’esperienza imperdibile. E con 561 camere, di cui 25 suite, ci sembra evidente che potremmo trovare quella più adatta a noi.