È ufficiale: nel 2022 Harry Potter farà il giro del mondo

E se vi dicessimo che tra poco meno di un anno potreste entrare nel magico e incantato mondo di Harry Potter? Il mago più famoso del mondo, infatti, sarà protagonista di una coinvolgente mostra che farà il giro di tutto il mondo.

I fan di Harry Potter potranno quindi toccare con mano l’universo variegato e fantascientifico della saga più popolare del mondo grazie al progetto ideato e sviluppato da Imagine Exhibitions in collaborazione con Warner Bros. La mostra, dal nome Harry Potter: The Exhibition, è attualmente in fase di sviluppo, ma le prime notizie trapelate su di essa fanno presagire un’esperienza incredibile.

L’esposizione ha come obiettivo quello di raccontare i momenti più celebri e iconici delle storia di Harry Potter e di Animali fantastici. Verranno ricreate delle ambientazioni suggestive e immersive, per creare un’esperienza interattiva per tutti i visitatori.

Il progetto prevede la realizzazione di un esposizione di quasi 2000 metri quadrati, un’area vastissima all’interno della quale verrà installato un percorso che si snoderà nel mondo ideato da J.K. Rowling. Saranno messe in scena le ambientazioni più suggestive della saga, i suoi personaggi e le creature fantastiche e magiche che i fan conoscono bene.

Tutta la scenografia sarà animata per dare vita a un’avventura immersiva senza eguali. Ci saranno, in mostra, anche gli oggetti di scena dei film Harry Potter e Animali Fantastici e i costumi originali dei protagonisti delle pellicole.

L’obiettivo è quello di consentire a tutti i fan della saga di entrare all’interno del mondo fantasy grazie a questo grandioso progetto espositivo. Il tour, previsto per il 2022, farà il giro del mondo. Anche se non conosciamo date e luoghi precisi, possiamo anticiparvi che Harry Potter: The Exhibition arriverà in Nord America, in America Latina, in Asia, nel Medio Oriente, in Africa e, ovviamente, in Europa.

Così, il Wizarding World, l’universo immaginario condiviso e incentrato sulla serie di romanzi di Harry Potter di J. K. Rowling, sarà finalmente accessibile a tutti grazie a questa esibizione multimediale e fantasy. Il 2022 del resto non è così lontano.

Imagine Exhibitions e Warner Bros fanno sapere che nei prossimi mesi sarà annunciata la prima tappa. Che sia proprio in Europa?