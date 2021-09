Harry Potter arriva in Italia: l’appuntamento è imperdibile

A pochi minuti di auto da Desenzano, c’è un maestoso e imponente complesso monumentale che sovrasta il centro abitato di Lonato del Garda. La Rocca, così denominata, è un castello di incantevole bellezza e di grande importanza storica e culturale per tutto il bresciano. E non è un caso che il mago più famoso del mondo l’abbia scelta come residenza per una giornata incredibile.

Avete capito bene. Harry Potter sta per arrivare in Italia e più precisamente a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Insieme a lui anche Ron Weasley, Hermione Granger e gli altri personaggi della saga saranno alla Rocca per far vivere agli ospiti un’esperienza fuori dall’ordinario.

L’appuntamento da segnare in agenda è domenica 17 ottobre, in questa occasione la meravigliosa Rocca di Lonato si trasformerà nel regno magico della scuola di Hogwarts. Gli interni del complesso monumentale diventeranno, rispettivamente, l’aula di Pozioni, lo studio del Preside e la casa del Mezzogigante guardiacaccia e attraversando le sale sarà possibile incontrare e interagire con i personaggi più amati e odiati dalla saga.

Gli ampi spazi verdi della Rocca sono dedicati tutti ai bambini: ci saranno spettacoli di magia, set fotografici tematici e altri eventi imperdibili. Chiaro è che anche i grandi avranno un bel po’ da fare, come passeggiare nella Diagon Alley, la via dello shopping dei maghi, imparare a giocare a quidditch e fare quattro chiacchiere con i famosi professori di arti occulte della saga.

Guidati dagli animatori, gli ospiti di questo evento imperdibile potranno perdersi e immergersi nel magico e fiabesco scenario della Rocca, invaso dai maghi e gli stregoni di Hogwarts. Il ponte levatoio e le possenti mura merlate si trasformano nella cornice perfetta di una giornata in cui la magia è assoluta protagonista.

Durante la giornata, inoltre, il Museo ornitologico situato nella cinquecentesca Casa del Capitano aprirà per gli ospiti. Sarà questa l’occasione perfetta per visitare la collezione e scoprire virtualmente (grazie agli occhiali Artglass di Realtà aumentata) habitat e vita dei rapaci che popolano l’avifauna potteriana. Chissà se anche Edvige si sarà nascosta tra gli esemplari del museo?

L’appuntamento con Harry Potter e gli altri è domenica 17 ottobre, ma non dimenticatevi di prenotare l’accesso.