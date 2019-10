Harry e Meghan: viaggio negli Usa per il Thanksgiving

editato in: da

Hanno appena disfatto le valigie, ma a quanto pare sono pronti ad un nuovo viaggio: il principe Harry e Meghan Markle, assieme al loro piccolo Archie, avrebbero intenzione di passare la festa del Ringraziamento negli Stati Uniti, terra natia della duchessa di Sussex. Un ritorno in famiglia, che in questo momento potrebbe essere davvero rigenerante per la coppia reale.

Harry e Meghan sono reduci da un lungo tour in Africa, dove hanno adempiuto a numerosi impegni ufficiali: il duca, in particolare, ha visitato alcuni luoghi iconici, come il campo di sminamento in Angola dove sua madre, Lady Diana, venne fotografata tanti anni fa. La Markle, invece, è rimasta per tutto il tempo in Sudafrica, perché aveva con sé il figlioletto Archie e non avrebbe potuto intraprendere alcune delle tappe di questo viaggio incredibile.

Questa volta si tratterebbe di una vera vacanza, durante la quale la Royal Family potrebbe davvero riuscire a rilassarsi. Secondo quanto rivelato alla CNN da una fonte molto vicina alla coppia, i duchi di Sussex avrebbero intenzione di prendersi qualche settimana di riposo dai loro impegni ufficiali, e in questo periodo vorrebbero volare negli Stati Uniti per festeggiare il Ringraziamento nella terra che ha dato i natali a Meghan Markle. Naturalmente, con loro ci sarebbe anche il piccolo Archie, che per la prima volta da quando è nato potrebbe approdare in America.

È invece il Sunday Times a rivelare qualche dettaglio in più su questo viaggio negli States: Harry e Meghan potrebbero trascorrere le vacanze a Los Angeles, così da passare le feste in famiglia assieme a Doria Raglan, mamma della duchessa, che vive nella cittadina californiana. D’altronde, questa pausa dagli impegni reali e il possibile viaggio nella sua terra natia arriverebbero in un momento decisamente stressante per la Markle.

Qualche settimana fa il principe Harry ha diramato un comunicato ufficiale piuttosto drammatico, in cui rivelava il suo immenso dolore per il modo in cui sua moglie si è ritrovata ad essere vittima della stampa scandalistica britannica. Un dolore acuito dal ricordo di sua madre, che cadde anch’essa vittima di questo perverso meccanismo. Meghan, d’altro canto, sta vivendo un momento difficile, alle prese per la prima volta con il suo nuovo ruolo da mamma sempre sotto l’occhio dei riflettori. Tanto che, in una recente intervista esclusiva con Tom Bradby, ha confessato la sua sofferenza: “Nessuno mi chiede mai come sto”.