Hanoi cambia volto alla sua Train Street: ecco come diventerà

Aria di cambiamenti ad Hanoi, la capitale del Vietnam: Train Street non sarà più come prima. Il governo ha deciso di chiudere tutti i bar e le attività abusive sorte negli anni lungo i binari della ferrovia. Diventata meta turistica imperdibile, Hanoi si è trasformata ormai in una zona poco sicura e pericolosa proprio per il sovraffollamento, diventato un serio problema per la sicurezza, tanto che il passaggio del treno a volte diventa davvero impossibile.

La strada è molto stretta e quando la gente prende d’assalto la zona, i treni sono costretti a fermarsi. Così, dopo l’ennesimo intasamento, le autorità locali hanno deciso di intervenire imponendo la chiusura immediata, a partire da questo mese, di tutti i locali (ovviamente non regolari) costruiti troppo vicini ai binari.

Ma cosa succede ogni giorno tra le vie Le Duam e Kham Tien? In pratica poco prima delle ore 15 e delle ore 19, gli abitanti delle strade tolgono i panni appesi sui balconi e i bambini corrono in casa, mentre i negozianti chiudono le porte. Lo spazio che rimane è sufficiente per stare ben attaccati ai muri, in piedi, ma è meglio nascondersi in uno degli angoli dove si può assistere in maggiore tranquillità alla scena del treno che passa sfiorando i palazzi che sembrano costruiti intorno ai binari: la normale assurdità che ogni giorno saluta i vietnamiti.

Questa via ferrata esiste in realtà dal lontano 1902: fu costruita sotto il dominio coloniale francese del Vietnam. Tuttavia la fama è arrivata con i social network, soprattutto Instagram. E con la fama sono arrivati i problemi: negli ultimi mesi sono state registrate tre frenate d’emergenza a causa delle persone sui binari e addirittura è accaduto che il treno dovesse tornare indietro, data l’impossibilità a passare.

Se avete deciso di farvi una vacanza ad Hanoi, ricordatevi di perdervi dei dedali di stradine e nei vicoli che vi faranno respirare la vera aria della città. Armatevi di scarpe comode e passeggiate: troverete angoli preziosi e chicche da scoprire, fino a raggiungere proprio Ngo 224 Le Duan, dove assistere a questo “folle” appuntamento quotidiano.

Sedersi a bere un caffè in attesa del passaggio del treno non sarà più possibile per evitare problemi di circolazione, e numerose case che sono diventate dei veri e propri esercizi abusivi per sfruttare al meglio il turismo, saranno rimessi a norma. La pulizia forse farà diminuire un po’ quel fascino costruito negli anni ma sicuramente il controllo delle norme permetterà di rimanere molto più tranquilli in attesa di sentire le rotaie stridere.