Halloween: la notte degli orrori è già iniziata

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Rich Polk/Getty Images for Universal Studios Hollywood La notte degli orrori, Universal Studios Hollywood

C’è chi si mette in viaggio per ammirare i grandi spettacoli di Madre Natura, chi per raggiungere i monumenti iconici e architettonici che sono diventati il simbolo di città e Paesi interi, e chi lo fa per toccare con mano la cultura e le tradizioni di popoli lontani da noi. Indipendentemente dalle motivazioni, però, tutti sono accomunati dal medesimo desiderio di vivere esperienze uniche e straordinarie, e anche terrificanti.

Con l’arrivo di ottobre, infatti, sono molti gli avventurieri che stanno pianificando una fuga dalla città per raggiungere tutte quelle destinazioni che il 31 del mese si trasformano nel palcoscenico di uno spettacolo spaventoso e mostruoso, adatto solo ai cuori più impavidi.

Se rientrate in questa categoria, e state cercando un’esperienza da brivido da vivere e condividere, allora c’è solo una destinazione da raggiungere. Stiamo parlando degli Universal Studios di Hollywood, è proprio qui che in occasione della festa più spaventosa dell’anno andrà in scena la Halloween Horror Night. Chi ha il coraggio di partecipare?

Halloween agli Universal Studios di Hollywood

Ci troviamo nel quartiere simbolo del mondo dello spettacolo, in quel luogo che permette di perdersi e immergersi in tutte quelle scenografie che fino a questo momento abbiamo ammirato solo davanti al grande schermo, tra stelle impresse sulle strade, teatri e locali storici. Ci troviamo a Hollywood, dove tutto può succedere.

Se il quartiere della città di Los Angeles, in California, ha sempre capeggiato la vostra personale travel wish list, allora forse è arrivato il momento di organizzare quel viaggio della vita. Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime, e tutte hanno a che fare con il suggestivo e patinato mondo del cinema.

Tra luoghi iconici, locali storici e teatri, una tappa imprescindibile è quella che conduce direttamente all’interno degli Universal Studios di Hollywood. Si tratta di uno dei più celebri studi cinematografici del territorio ancora in uso con annesso un parco tematico che accompagna i viaggiatori alla scoperta dei set di serie tv e film, tra musical e attrazioni imperdibili.

Proprio qui, in quelli che sono i più importanti studi cinematografici di Hollywood e del mondo intero, sta per andare in scena lo spettacolo più spaventoso dell’anno: l’Halloween Horror Night. Vi avvisiamo però, lo show è riservato solo ai cuori impavidi e coraggiosi.

Fonte: Rich Polk/Getty Images for Universal Studios Hollywood

La notte degli orrori

“La leggenda narra che non dovresti mai andare da solo alle Halloween Horror Nights degli Universal Studios Hollywood” – è questa la premessa dell’evento più spaventoso dell’anno che invita tutti a prenderne parte, meglio però se accompagnati da amici e famiglia.

La festa degli orrori è già iniziata e si replicherà ogni giorno fino al 31 ottobre all’interno degli Universal Studios di Hollywood. Per l’occasione sono state allestite 8 terrificanti case infestate. Ad attendervi ci saranno, tra i tanti, Chucky – la bambola assassina – Dr. Jekyll e Mr. Hyde e il Fantasma dell’Opera. In una di queste dimore, inoltre, potrete vivere in prima persona la storia dell’Esorcista, una delle pellicole più terrificanti della storia del cinema.

Se questo non vi ha ancora spaventato, allora, provate a salire sopra il tram del terrore, un mezzo di trasporto guidato da insetti di dimensioni umani. Non dimenticate, infine, di coprirvi le spalle l’un l’altro: tra le strade degli Universal Studio si nascondono subdolamente creature demoniache che attendono il vostro passaggio.