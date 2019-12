La Grecia sarà meta 2020 grazie a Aegean Airlines

editato in: da

Il 2020 porterà con sé non solo una nuova decade, ma anche tante bellissime novità a tema viaggi. Una di queste sarà il piano di espansione di una delle più importanti compagnie aeree greche, la Aegean Airlines che assicura un 2020 con salto di qualità nelle rotte Italia e Grecia.

Gli amanti di questo paese possono rallegrarsi e iniziare a preparare le valigie verso antiche rovine imbiancate dal sole, cieli blu tipici di un’Europa che strizza l’occhio all’Oriente, con il suo dolce Egeo che lambisce una costa infinita, con in sottofondo una musica dai ritmi folkloristici e una cucina dal sapore mediorientale.

“Il 2020 rappresenta un nuovo inizio per Aegean – ha commentato Dimitris Gerogiannis, CEO di Aegean Airlines-, perché stiamo investendo ulteriormente sul nostro network e complessivamente sulla nostra attività con 8 basi in Grecia e a Cipro”.

Saranno infatti realizzate due nuove rotte da Salonicco sulle città di Milano e Roma, e ancora nove collegamenti da Atene verso altrettante città italiane e più in generale un aumento dei posti offerti del 17 per cento.

Salonicco e Atene, due perle greche di cui è facile innamorarsi. Atene è la meta perfetta di chi è in cerca di un mix inebriante tra storia antica e modernità. La protagonista indiscussa è la sua magnifica Acropoli, visibile da quasi ogni parte della città, per un viaggio all’insegna della storia, alla scoperta delle radici della cultura occidentale. Salonicco, la seconda città più importante della Grecia, vi saprà stregare con la sua bellezza caotica e delle viste meravigliose sul mare.

L’espansione di Aegean avverrà ad ampio raggio con ben 11 nuove rotte in tutta Europa e per quanto riguarda l’Italia un network in espansione, che oltre a Roma e Milano comprenderà anche collegamenti da Atene verso Bari, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma e Venezia.

“Quest’anno – ha aggiunto il CEO durante un’intervista-, insieme all’espansione della nostra attività ad Atene, al rafforzamento di Salonicco e alla nuova base di Corfù, abbiamo anche migliorato e potenziato i nostri collegamenti con la Germania, un mercato che è sempre stato in prima linea nella nostra pianificazione strategica e nel mix complessivo dei segmenti di mercato”.

Il piano di espansione di Aegean prevede un milione e mezzo di posti in più e il raggiungimento di 155 destinazioni servite, ma l’Italia rimane al centro dell’attenzione della grande compagnia aerea. Sarà quindi un 2020 ricco viaggi verso il sole caldo dell’Europa Sudorientale.