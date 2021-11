Sta per nascere un grattacielo con un cuore verde in vista

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di edifici grandiosi, maestosi e straordinari, che hanno ridefinito il volto delle città che conosciamo imponendosi sugli skyline delle stesse. E chiamarli semplici grattacieli, ormai, non è più appropriato perché alcuni di questi sono delle vere e proprie opere ingegneristiche destinate a cambiare il mondo.

Lo abbiamo visto, per esempio, per il 30 Hudson Yards, un grattacielo altissimo che non solo ha ridefinito il panorama di New York ma che offre anche un’esperienza incredibile con la presenza di quello che è stato definito l’osservatorio più alto dell’emisfero occidentale sito al 100esimo piano. E lo vedremo ancora con la costruzione di un altro edificio destinato a cambiare per sempre il vivace River North District di Denver.

Il progetto dello studio di architettura statunitense MAD Architects è ambizioso e straordinario e si aggiunge a quelli che già conosciamo bene nel nostro Paese, stiamo parlando delle foreste urbane che caratterizzano Milano, per esempio e che si configurano come un polmone verde nel bel mezzo del centro cittadino. Il One River North, questo il nome del edificio, ha proprio questa missione seppur con una caratteristica che rende il grattacielo ancora più straordinario.

Ispirato al terreno montuoso della regione, questo edificio residenziale offrirà un’esperienza senza pari ai cittadini e ai viaggiatori che potranno osservarlo da lontano, confondendo i confini tra gli ambienti costruiti e quelli naturali. La caratteristica più appariscente di questo edificio di 16 piani è un sorprendente squarcio paesaggistico che mostra il cuore verde del grattacielo.

Con 187 appartamenti e oltre 4000 metri quadrati di ambienti all’aperto, il One River North si propone di ridefinire la vita urbana grazie a elementi naturali e un sentiero esterno che attraversa quattro piani della struttura. Non manca, ovviamente, un terrazzo abitabile con piscina, spa e giardino che offre la vista più bella di sempre, quella sullo spettacolare Parco Nazionale delle Montagne Rocciose.

Così aumenta la schiera di edifici in grado di esaltare la bellezza naturale del paesaggio rispettandolo. E chissà che presto altri grattacieli come il One River North popoleranno il mondo e anche il nostro Paese.