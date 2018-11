Oggi si può fare glamping in crociera, durante una navigazione alle Galapagos

editato in: da

Fare glamping sotto le stelle è sicuramente uno dei modi più romantici per affrontare una vacanza ma potrebbe diventare ancora più magico se fatto sul mare.

Celebrity Flora, una nave di Celebrity Cruise che naviga verso le isole Galapagos, offre un’esperienza unica ai viaggiatori: la possibilità di fare glamping sul ponte. L’esperienza può essere vissuta da 4 persone per volta, che possono prenotare il soggiorno in due capanne (una per dormire e l’altra per mangiare all’aperto). E, naturalmente, godere del cielo stellato la notte. Al mattino, agli ospiti viene servita la colazione mentre ammirano l’alba sulle acque dell’Oceano.

A bordo c’è un esperto che spiega ai viaggiatori le diverse costellazioni visibili durante la navigazione. Le stelle sopra le Galapagos sono uno spettacolo meraviglioso e si possono osservare dall’apposita piattaforma Stargazing. Anche il menu è speciale e a tema camping, naturalmente, ci sono gli s’mores, il tradizionale dolce americano “da campeggio”.

Non c’è solo il glamping, la nave dispone anche di tante camere “classiche”, le più lussuose di tutte le Galapagos, per poter vivere la crociera con tutti i comfort del caso. Ogni cabina è una suite fornita di tutte le comodità, asciugamani e accappatoi di altissima qualità, prodotti da bagno e cioccolatini dell’Ecuador. Ogni suite dispone di un sistema integrato di filtrazione dell’acqua potabile. Il menu è preparato da uno chef stellato e il personale è sempre a disposizione per ogni esigenza. Grigliate di pesce freschissimo a pranzo e una cena sotto le stelle fanno di questa esperienza una delle più incredibili da vivere.

Il primo viaggio di Celebrity Flora sarà inaugurato il 26 maggio 2019 e sarà possibile prenotare sia crociere di 10 o 11 giorni che di 16 giorni, a seconda della rotta che si vuole seguire. Le diverse escursioni comprendono anche una tappa a Quito, in Ecuador e poi in molte delle isole Galapagos. I turisti potranno fare snorkeling, nuotare, camminare sulla spiaggia, esplorare la fauna selvatica, osservare le tartarughe giganti e camminare dentro un tunnel di lava.

Per chi vuole saperne di più sulle isole Galapagos, sulla nave c’è una biblioteca fornitissima con delle enormi vetrate, per consentire ai croceristi di leggere ammirando le bellezze della natura.