Giornata mondiale degli UFO, i luoghi degli avvistamenti inspiegabili

Fonte: iStock I luoghi più famosi dove sono avvenuti avvistamenti extraterrestri

L’ipotesi, affascinante e sicuramente un po’ inquietante, di non essere da soli nell’Universo ha scatenato la fantasia di milioni di curiosi in tutto il mondo. E mentre gli scienziati continuano a studiare lo spazio, alla ricerca di tracce di vita aliena, semplici appassionati alzano gli occhi al cielo nella speranza di avvistare, prima o poi, un oggetto misterioso che potrebbe appartenere agli extraterrestri. Nel corso della storia ci sono stati numerosi episodi bizzarri e inspiegabili: in occasione della Giornata mondiale degli UFO, che ricorre il 2 luglio, scopriamo quali sono i luoghi in cui sono avvenuti gli avvistamenti più famosi.

Il caso Roswell e la misteriosa Area 51

Non possiamo che partire dalla piccola città di Roswell, situata nella contea di Chaves nello Stato del Nuovo Messico: siamo nel cuore degli Stati Uniti orientali, dove si estende una grande pianura desertica. È qui che si verificò un incidente che ha suscitato l’attenzione dei media di tutto il mondo, dando il via ad una serie di suggestionanti ipotesi che non si sono mai spente del tutto. A circa 120 km dalla città, il 2 luglio 1947 avvenne uno schianto misterioso: un velivolo inizialmente non identificato precipitò al suolo, e si diffuse rapidamente la notizia di un incidente alieno. Nonostante le smentite da parte delle autorità, dapprima i giornali e in seguito i vari ufologi che idearono una teoria del complotto fecero riferimento allo schianto di un UFO sulla terra.

A rinfocolare ancora più le ipotesi sugli extraterrestri fu l’immediato intervento dei militari: si raccontò infatti che i soldati recuperarono dei corpi alieni dai resti del velivolo precipitato a terra, portandoli poi presso la misteriosa Area 51. Quest’ultima è una base militare sperimentale situata nel Nevada, a circa 150 km di distanza da Las Vegas. E ormai deve la sua fama proprio a questo fatto. A proposito, cosa sappiamo oggi sull’oggetto caduto vicino a Roswell? Non sarebbe altro che un pallone sonda del progetto militare Mogul, cosa che spiegherebbe il riserbo che ha sempre caratterizzato l’intera vicenda.

Gli altri luoghi degli avvistamenti famosi

Se Roswell e l’Area 51 sono ormai finiti nella leggenda, ci sono tanti altri luoghi in cui si sono verificati avvistamenti inspiegabili. In Italia, c’è un evento storico che ha catturato l’attenzione di migliaia di persone: il 27 ottobre 1954, durante l’incontro di calcio Fiorentina-Pistoiese, il cielo sopra lo stadio Artemio Franchi di Firenze si popolò improvvisamente di quello che il pubblico definì come un misterioso stormo di velivoli di diversa forma. Nello stesso giorno, in molti videro tali oggetti non identificati anche dal Duomo di Firenze. Per gli esperti, sarebbero stati solamente velivoli appartenenti ad un’operazione militare.

Molto più recente è l’avvistamento avvenuto il 15 luglio 2019 a bordo della USS Omaha, una nave da guerra americana. Un filmato, girato mentre l’imbarcazione si trovava al largo delle coste di San Diego, mostrò alcuni UFO che sorvolano l’oceano. Inutile dire che l’opinione pubblica si scatenò immediatamente: il Pentagono, a quanto pare, si sbilanciò dichiarando le immagini autentiche, e Donald Trump, sulla scia dell’interesse rinnovato per gli alieni, diede vita ad una task force dedicata proprio all’investigazione degli UFO.