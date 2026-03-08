Un caleidoscopio di colori e profumi invade i Giardini di Villa Taranto, sulle sponde del Lago Maggiore: tulipani e specie rare in cui immergersi in primavera

iStock I Giardini Villa Taranto in fiore: spettacolo primaverile

A pochi giorni dall’inizio della primavera, la natura sta già regalando il suo spettacolo migliore: migliaia di fiori stanno iniziando a sbocciare colorando i giardini e i parchi in tutta Italia. Tra questi, ce n’è uno che ha aperto i suoi cancelli in anticipo rispetto al previsto, il 6 marzo 2026, offrendo l’opportunità a tutti i curiosi di immergersi in incantevoli sfumature e profumi che accolgono la stagione più romantica dell’anno: sono i Giardini Botanici di Villa Taranto, a Verbania, affacciati sulle tranquille acque del Lago Maggiore.

Questo è il periodo perfetto per visitare il magico mondo di fioriture dove il re indiscusso è il grande labirinto di tulipani: un serpeggiante sentiero di circa 400 metri che ci trasporta in una speciale atmosfera dominata da tonalità, geometrie e sfumature affascinanti.

Cosa vedere ai Giardini di Villa Taranto

I Giardini di Villa Taranto accolgono i visitatori con tantissime varietà di fiori disposti su una superficie di circa 16 ettari, con oltre 7 km di viali che conducono a scoprire un patrimonio vastissimo: oltre 20.000 specie rare ed esotiche e un vasto labirinto composto da 80.000 tulipani suddivisi in circa 70 varietà differenti per forma e colore. Non mancano anche stagni di ninfee e spazi dedicati alle piante acquatiche.

Una vera e propria tavolozza di colori che dipinge i prati e le aiuole del parco fin dal 1952, anno in cui l’allora proprietario Neil Boyd McEacharn, capitano scozzese, decise di trasformare la tenuta in un giardino botanico e di condividerne la bellezza con i visitatori.

Al centro dell’attenzione dei visitatori è in particolare il labirinto di tulipani: accoglie varietà pregiate, come i tulipani a fiore di peonia “Carnaval de Nice”, a fiore di giglio “Ballerina” e quelli sfrangiati come il tulipano “Vincent van Gogh”, il cui nome si ispira proprio al celebre pittore.

Oltre ai tulipani, a partire da marzo, si assiste anche ad altre fioriture: magnolie, azalee, giacinti, rododendri e bulbose di varia natura colorano il giardino, che muta con il passare dei giorni e dei mesi e fino all’estate, quando domina il fiore di Victoria Cruziana e la grande ninfea acquatica tropicale, ma anche dalie, ortensie e altre specie stagionali.

Biglietti per i Giardini di Villa Taranto

La visita ai Giardini dura circa 2 ore. I biglietti sono acquistabili comodamente online sul sito ufficiale dei Giardini di Villa Taranto, dove i relativi prezzi saranno comunicati a breve.

La Festa della Donna ai Giardini di Villa Taranto

In occasione della Festa della Donna, domenica 8 marzo, i Giardini celebrano tutte le donne con un gesto speciale: l’ingresso è gratuito per tutte le visitatrici che vorranno immergersi nei colori di uno dei giardini fioriti più incantevoli d’Italia (ma non è l’unico, abbiamo parlato anche del Festival Tulipanomania al Parco Sigurtà e del Villaggio dei Tulipani a Favria da non perdere questa primavera!).

Dove si trovano e come raggiungerli

I Giardini Botanici di Villa Taranto si trovano a Verbania Pallanza, sulla sponda occidentale del Lago Maggiore, in via Vittorio Veneto 111, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte).

Il modo più semplice per raggiungerli è in auto, tramite l’Autostrada A26 Voltri-Gravellona Toce con uscita Baveno-Stresa oppure Verbania, per poi proseguire sulla SS33 del Sempione in direzione Verbania Pallanza e seguendo le indicazioni per Villa Taranto. Davanti all’ingresso dei giardini c’è un grande parcheggio gratuito.

La visita a Villa Taranto è un’ottima occasione per esplorare altri luoghi meravigliosi del territorio in cui è immersa, come il Museo del Paesaggio di Verbania, la Chiesa Madonna di Campagna del ‘500 e la restaurata Basilica di San Vittore a Verbania Intra. Nelle vicinanze potrete raggiungere anche Stresa, con le famose Isole Borromeo, il Lago d’Orta, con l’antico borgo e l’Isola di San Giulio, e Arona, con il famoso Colosso di San Carlo Borromeo.

In alternativa, in treno si può partire da Milano Centrale e scendere alla stazione di Verbania‑Pallanza, a circa 8-9 km dai giardini, e da lì proseguire con autobus urbani o in taxi.