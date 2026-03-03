Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

“Dimenticatevi di Como, questo è il lago italiano più bello con meno turisti”: così il Times ha introdotto il suo elogio alla tranquilla e riservata Orta San Giulio, affacciata sul romantico Lago d’Orta. Una presa di posizione netta, soprattutto se si pensa al fascino mediatico del vicino Lago di Como.

Eppure, secondo il quotidiano britannico, è qui che si nasconde la vera essenza dei laghi italiani: paesaggi da cartolina, atmosfere sospese e una bellezza che non ha bisogno di palcoscenici affollati per brillare.

Un lago “Cenerentola” elogiato all’estero

Garda, Maggiore e Como sono i laghi italiani più celebri: nomi che rimbalzano subito nell’immaginario internazionale. A differenza di questi, il Lago d’Orta resta più defilato. Tredici chilometri d’acqua incastonati tra le Prealpi piemontesi, a circa un’ora da Milano Malpensa, frequentati soprattutto da milanesi in cerca di seconde case e weekend lenti.

Gli abitanti lo chiamano affettuosamente “la Cenerentola” dei laghi: meno celebrato rispetto agli altri laghi maggiori, ma (secondo molti) ancora più elegante proprio perché lontano dai riflettori. Niente passerelle di celebrity e niente jet set in cerca di visibilità: quello che si trova sul Lago d’Orta è un lusso più discreto.

Piazza Motta, il cuore del borgo di Orta San Giulio, offre portici ombrosi, palazzi color pastello e il municipio affrescato che domina la scena. Le strade sono acciottolate e chiuse al traffico, perfette per chi ama perdersi senza fretta tra botteghe, piccoli wine bar e scorci improvvisi sul tranquillo specchio d’acqua.

C’è poi la cucina piemontese, che qui si esprime con una raffinatezza tutta locale: la stampa estera, a ragione, ha elogiato i suoi vini, come il Barolo e il Barbaresco, i grissini croccanti, i formaggi di montagna, i salumi e il tartufo bianco che rende unica anche la più semplice delle polente. Un’esperienza autentica, lontana dai menù “acchiappa-turisti” delle mete più turistiche.

L’isola silenziosa e il Sacro Monte patrimonio UNESCO

A conquistare il cuore del Times sono stati anche due luoghi meravigliosi che meritano assolutamente una visita: l’Isola di San Giulio e il Sacro Monte. Dal lungolago basta un battello di pochi minuti per raggiungere la minuscola isoletta lunga appena 280 metri e dall’atmosfera quasi irreale. In questo piccolo e suggestivo lembo di terra spiccano una basilica antichissima e un monastero benedettino ancora attivo, avvolti dalla Via del Silenzio: un percorso meditativo che invita a camminare piano ascoltando soltanto le vibrazioni dell’acqua e del vento.

Di fronte al borgo si erge anche il Sacro Monte di Orta, patrimonio UNESCO dal 2003: venti cappelle immerse nel verde raccontano la vita di San Francesco attraverso affreschi, statue e scenografie che mescolano Rinascimento e suggestioni barocche. Un luogo sorprendentemente poco affollato, dove capita di condividere i sentieri con pochi altri visitatori.

Secondo il Times, è proprio questa combinazione tra bellezza autentica, patrimonio culturale e assenza di folla a rendere Orta San Giulio il lago italiano più affascinante del momento.

Ma se il Lago d’Orta è “Cenerentola”, quanto durerà quest’incantesimo? Con le grandi mete sempre più vittime di overtourism, luoghi come questo “rischiano” di diventare le prossime star sotto ai riflettori. Per ora, però, Orta resta un segreto elegante da scoprire in totale tranquillità, soprattutto in primavera e in autunno. Forse è proprio questo il suo incanto più grande.