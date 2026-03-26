Apre il Giardino di Rosero, il campo di tulipani che colora le colline torinesi

Sulle colline torinesi riapre il Giardino di Rosero con oltre 100mila tulipani in fiore, un’esperienza primaverile tra natura, colori e paesaggi suggestivi

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Apre il Giardino di Rosero, il campo di tulipani che colora le colline torinesi
Giardino di Rosero
Le file colorate di tulipani nel Giardino di Rosero

La primavera sulle colline torinesi si accende di nuovi colori grazie all’apertura del Giardino di Rosero, una realtà agricola che negli ultimi anni è diventata una meta sempre più apprezzata da turisti e residenti. A partire da sabato 28 marzo, questo suggestivo campo di tulipani torna ad accogliere i visitatori con uno spettacolo naturale capace di unire bellezza paesaggistica ed esperienza all’aria aperta.

Situato in provincia di Torino, il giardino offre un’occasione perfetta per una gita primaverile immersi nei colori e nei profumi della stagione.

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