Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.
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La primavera sulle colline torinesi si accende di nuovi colori grazie all’apertura del Giardino di Rosero, una realtà agricola che negli ultimi anni è diventata una meta sempre più apprezzata da turisti e residenti. A partire da sabato 28 marzo, questo suggestivo campo di tulipani torna ad accogliere i visitatori con uno spettacolo naturale capace di unire bellezza paesaggistica ed esperienza all’aria aperta.
Situato in provincia di Torino, il giardino offre un’occasione perfetta per una gita primaverile immersi nei colori e nei profumi della stagione.
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Il campo di tulipani del Giardino di Rosero
Il cuore dell’esperienza al Giardino di Rosero è senza dubbio il suo vasto campo fiorito, che ogni anno viene coltivato con cura per offrire una fioritura spettacolare. Per questa stagione, sono oltre centomila i tulipani che colorano il paesaggio, creando un colpo d’occhio scenografico che richiama i celebri campi olandesi, ma con lo sfondo unico delle colline piemontesi.
Passeggiare tra i filari significa immergersi in una tavolozza di tonalità vivaci: dal rosso intenso al giallo brillante, passando per sfumature più delicate e varietà particolari. L’esperienza non è solo visiva: il giardino è pensato per essere vissuto con lentezza, tra fotografie, momenti di relax e attività all’aperto.
Un elemento caratteristico dell’iniziativa è la possibilità di raccogliere i tulipani direttamente dal campo. Questo rende la visita ancora più coinvolgente, trasformando una semplice passeggiata in un ricordo concreto da portare a casa. L’attenzione alla valorizzazione del territorio e alla sostenibilità è uno dei punti di forza del progetto, che nasce con l’obiettivo di promuovere il paesaggio locale attraverso un turismo lento e consapevole.
Date e info utili
Il campo di tulipano al Giardino di Rosero aprirà ufficialmente la stagione da sabato 28 marzo - fino a fine fioritura - con accesso nei fine settimana e nei giorni festivi. Il campo sarà aperto con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00, permettendo di scegliere il momento migliore della giornata per godere della luce e dei colori dei tulipani. Aperture speciali anche il giovedì e il venerdì (9.30/12.30-14.30/18.30).
L’ingresso ha un costo di 5 euro e include anche tre fiori con bulbo, da raccogliere direttamente durante la visita.
L’accesso è gratuito per i bambini più piccoli, fino ai quattro anni, e per le persone con disabilità, rendendo il giardino una destinazione inclusiva e adatta a tutti.
La visita non deve essere prenotata e per un'esperienza piacevole è consigliato indossare scarpe comode e di verificare le condizioni meteo prima di partire trattandosi di un’attività all’aperto.
Dove si trova e come raggiungerlo
Il Giardino di Rosero si trova nel comune di Pino Torinese, una località collinare situata a breve distanza da Torino (circa 70 chilometri). La posizione è uno dei punti di forza della destinazione: facilmente raggiungibile ma allo stesso tempo immersa nella tranquillità della natura.
Il modo più comodo per raggiungerlo è sicuramente in auto. Basterà inserire il Giardino di Rosero sul navigatore per trovarlo con semplicità. La Strada Rosero di Pino Torinese, dove è situato il campo di tulipani, si trova tra la frazione Tetti Rosero e via Ciattalina.
Il percorso regala già di per sé scorci panoramici suggestivi, anticipando l’esperienza che si vivrà una volta arrivati.