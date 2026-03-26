La primavera sulle colline torinesi si accende di nuovi colori grazie all’apertura del Giardino di Rosero , una realtà agricola che negli ultimi anni è diventata una meta sempre più apprezzata da turisti e residenti. A partire da sabato 28 marzo , questo suggestivo campo di tulipani torna ad accogliere i visitatori con uno spettacolo naturale capace di unire bellezza paesaggistica ed esperienza all’aria aperta.

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Il campo di tulipani del Giardino di Rosero

Il cuore dell’esperienza al Giardino di Rosero è senza dubbio il suo vasto campo fiorito, che ogni anno viene coltivato con cura per offrire una fioritura spettacolare. Per questa stagione, sono oltre centomila i tulipani che colorano il paesaggio, creando un colpo d’occhio scenografico che richiama i celebri campi olandesi, ma con lo sfondo unico delle colline piemontesi.

Passeggiare tra i filari significa immergersi in una tavolozza di tonalità vivaci: dal rosso intenso al giallo brillante, passando per sfumature più delicate e varietà particolari. L’esperienza non è solo visiva: il giardino è pensato per essere vissuto con lentezza, tra fotografie, momenti di relax e attività all’aperto.

Un elemento caratteristico dell’iniziativa è la possibilità di raccogliere i tulipani direttamente dal campo. Questo rende la visita ancora più coinvolgente, trasformando una semplice passeggiata in un ricordo concreto da portare a casa. L’attenzione alla valorizzazione del territorio e alla sostenibilità è uno dei punti di forza del progetto, che nasce con l’obiettivo di promuovere il paesaggio locale attraverso un turismo lento e consapevole.

Giardino di Rosero

Date e info utili

Il campo di tulipano al Giardino di Rosero aprirà ufficialmente la stagione da sabato 28 marzo - fino a fine fioritura - con accesso nei fine settimana e nei giorni festivi. Il campo sarà aperto con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00, permettendo di scegliere il momento migliore della giornata per godere della luce e dei colori dei tulipani. Aperture speciali anche il giovedì e il venerdì (9.30/12.30-14.30/18.30).

L’ingresso ha un costo di 5 euro e include anche tre fiori con bulbo, da raccogliere direttamente durante la visita.

L’accesso è gratuito per i bambini più piccoli, fino ai quattro anni, e per le persone con disabilità, rendendo il giardino una destinazione inclusiva e adatta a tutti.

La visita non deve essere prenotata e per un'esperienza piacevole è consigliato indossare scarpe comode e di verificare le condizioni meteo prima di partire trattandosi di un’attività all’aperto.

Dove si trova e come raggiungerlo

Il Giardino di Rosero si trova nel comune di Pino Torinese, una località collinare situata a breve distanza da Torino (circa 70 chilometri). La posizione è uno dei punti di forza della destinazione: facilmente raggiungibile ma allo stesso tempo immersa nella tranquillità della natura.

Il modo più comodo per raggiungerlo è sicuramente in auto. Basterà inserire il Giardino di Rosero sul navigatore per trovarlo con semplicità. La Strada Rosero di Pino Torinese, dove è situato il campo di tulipani, si trova tra la frazione Tetti Rosero e via Ciattalina.

Il percorso regala già di per sé scorci panoramici suggestivi, anticipando l’esperienza che si vivrà una volta arrivati.