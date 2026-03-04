La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock I tulipani galleggianti al Parco Giardino Sigurtà

Con l’arrivo della seconda metà di marzo, il Parco Giardino Sigurtà, a pochi chilometri dal Lago di Garda, riapre le porte a Tulipanomania, l’evento botanico più atteso della stagione.

Grazie agli oltre un milione di bulbi che colorano i 600.000 metri quadrati del parco, l’evento ha saputo conquistare un prestigio globale, testimoniato da premi di altissimo livello. Nel 2022 è stato infatti eletto “Miglior Festival di Tulipani al Mondo” dalla World Tulip Society e, più recentemente, ha ricevuto il World Tulip Innovation Award 2024 durante il summit mondiale in Olanda.

Tulipanomania 2026 all’insegna del design botanico

La vera forza dell’edizione 2026 risiede nell’approccio quasi architettonico al Parco Giardino Sigurtà, tra i giardini più belli d’Italia. Quest’anno, il team di esperti ha progettato aiuole di nuova concezione che rompono con la tradizione per abbracciare i linguaggi dell’arte astratta. Camminando tra i viali, i visitatori si trovano di fronte a vere e proprie composizioni geometriche e accostamenti cromatici audaci.

Questa evoluzione stilistica è supportata da un ampliamento fisico del percorso: lo Show Garden, il cuore pulsante dell’esposizione, è stato quasi raddoppiato rispetto al 2025. Questo permette una dispersione migliore del pubblico e un’immersione totale in un labirinto di colori, profumi e forme che cambiano a ogni passo.

Durante il festival potrete scoprire scenografie dinamiche come le aiuole galleggianti nei 18 specchi d’acqua del giardino, o lasciarvi sorprendere dai boschi dove i tulipani crescono a forma libera, regalando un aspetto più selvaggio e spontaneo. Lungo i viali, panchine e balconate fiorite offrono diversi punti di sosta panoramici per osservare da vicino la cura millimetrica di ogni accostamento cromatico.

Fioriture speciali ed eventi

Sebbene i tulipani siano i protagonisti assoluti, Tulipanomania 2026 è un inno alla biodiversità primaverile. Tra le fioriture più belle attese quest’anno c’è quella di allium (Gigantic Star), una varietà tardiva spettacolare che rimane visibile fino a giugno. Non solo per il suo valore estetico, questa pianta è fondamentale anche per l’ecosistema del parco: i suoi fiori sono infatti tra i più amati dagli insetti impollinatori, come api e farfalle, garantendo un brulicare di vita che prosegue anche dopo il picco dei tulipani.

Per chi desidera vivere il giardino in modo ancora più attivo, tornano i due appuntamenti con il Sabato d’Artista. Durante queste giornate, illustratori, pittori e creativi sono invitati a interpretare la fioritura dal vivo, portando i propri cavalletti tra i viali. È un’occasione per osservare la bellezza del luogo attraverso gli occhi degli artisti, che trasformano la fioritura in opera grafica proprio mentre questa raggiunge il suo massimo splendore.

Come prenotare la visita

Il Parco Giardino Sigurtà si conferma anche quest’anno il luogo da non perdere in Italia dove la primavera esprime il suo massimo potenziale creativo. Per accedervi, è necessario acquistare un biglietto di 18 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi tra i 5 e i 14 anni, disponibile accedendo al sito ufficiale del parco.