Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Arriva sempre in anticipo, la primavera, quando sei nel posto giusto. E il luogo perfetto, in questo angolo di Piemonte, è Favria: borgo medievale nel Canavese, incastonato tra le Alpi come se qualcuno l’avesse messo lì apposta.

Dal 28 marzo 2026, i campi dell’Azienda Agricola La Borgheisa tornano a trasformarsi in qualcosa che lascia senza parole: 250.000 tulipani in fioritura, distesi su un’intera proprietà agricola, in quella che a tutti gli effetti è una delle installazioni floreali più grandi del Nord Italia. Ecco come visitare il Villaggio dei Tulipani di Favria.

Il progetto del Villaggio dei Tulipani

La primavera sta per bussare alle porte e nel Canavese sicuramente non passerà inosservata: nel borgo piemontese di Favria, alle porte di Torino, torna il Villaggio dei Tulipani che unisce l’attenzione alla biodiversità con un progetto a misura di famiglia.

L’iniziativa è stata sviluppata all’interno dei terreni dell’azienda agricola La Borgheisa che per il 2026 ha scelto di piantare circa 250.000 bulbi di tulipano. Tra la fine di marzo e aprile è attesa una fioritura colorata che trasformerà il campo in un tappeto colorato ispirato ai parchi del Nord Europa. Siamo però in Piemonte, a due passi da Torino e con le Alpi sullo sfondo.

L’esperienza si basa sull’autoraccolta: i visitatori entrano nei campi, camminano tra i filari e scelgono i tulipani da raccogliere. Dietro questa apparente semplicità c’è però un lavoro lungo mesi. La piantumazione dei bulbi avviene in autunno. Poi arrivano la preparazione dei percorsi, l’organizzazione degli spazi per le famiglie, la progettazione delle scenografie che rendono il campo più di un semplice terreno agricolo. L’area è pensata per una visita tranquilla.

È un’ottima idea per una gita in famiglia, dopotutto i percorsi sono sufficientemente larghi per chi si muove con i passeggini. All’interno, tra l’altro, è presente una fattoria didattica per le scuole e i più piccoli che possono vedere come nasce un fiore, approfondire il ciclo della pianta e scoprire il valore della biodiversità. C’è anche un piccolo laboratorio creativo: i sacchetti che contengono i bulbi possono essere decorati a mano prima di portarli via.

Informazioni utili

Si potrà visitare il Villaggio dei Tulipani dal 28 marzo fino alla fine della fioritura attorno alla fine di aprile; non è possibile dare date più precise poiché è la natura a decidere se potremo visitarlo qualche settimana in più o no. Clima e giornate di pioggia saranno decisivi.

Per poter accedere si paga un biglietto di 5 euro che include l’accesso e la possibilità di poter raccogliere 3 tulipani con bulbo a testa.

Dove si trova e come arrivare

Favria si trova nel cuore del Canavese, a circa 35 chilometri da Torino. È un borgo tranquillo, circondato da campagne e piccoli centri storici che conservano ancora un’atmosfera molto piemontese.

Arrivare al Villaggio dei Tulipani è piuttosto semplice. In auto da Torino si impiega meno di un’ora seguendo la direzione verso Rivarolo Canavese. Il paese è ben collegato anche alla rete stradale che attraversa tutta l’area nord della provincia.

A pochi chilometri si trovano borghi storici, castelli e percorsi naturalistici. Chi ha più tempo può approfittarne per allungare la gita tra le colline del Canavese oppure spingersi verso le valli alpine poco distanti.