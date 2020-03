Prima che arrivi Hyperloop, sarà questo il treno più veloce al mondo

editato in: da

In Giappone sta per partire il treno più veloce di sempre. La Central Japan Railway Company ha annunciato che, entro l’estate 2020, sarà in funzione lo Shinkansen di prossima generazione, l’N700S, dove “S” sta per “Supreme”, a evidenziare il progresso in design, tecnologia e comfort del nuovo supertreno.

Il nuovo supertreno incarnerà il massimo delle tecnologie giapponesi. Sarà molto sicuro, comodo e pratico. Sarà incluso nel Japan Rail Pass, il biglietto che consente di prendere tutti i treni, compresi quelli ad alta velocità, del Paese, il modo migliore per spostarsi in lungo e in largo.

A farlo funzionare saranno anche delle nuove batterie agli ioni di Litio, usate per dare energia a un sistema di auto propulsione di emergenza e un sistema attivo di controllo antivibrazioni, installato per migliorare l’esperienza del viaggio. Il nuovo tipo di sospensioni attive offrirà la sensazione di viaggiare in modo più confortevole.

Ci saranno anche degli affinamenti al sistema ATC (Automatic Train Control) e al Sistema di frenatura che consentirà di fermare il convoglio in spazi più brevi in caso di emergenza.

La compagnia è certa che questo sistema di auto propulsione a batteria sarà fondamentale nei casi di blackout o di sovraccarico elettrico. Laddove i convogli convenzionali rimarrebbero bloccati sui ponti o all’interno delle gallerie, i nuovi Shinkansen saranno in condizione di raggiungere autonomamente a velocità moderata la stazione più vicina. Quattro dei 16 vagoni del supertreno alloggeranno le batterie sotto i pianali.

Inoltre, la linea di questo “bullett train” (treno proiettile) è stata studiata per ridurre la resistenza aerodinamica e il rumore rispetto agli attuali modelli.

Il frontale del treno apparirà affilato e spigoloso e anche l’interno delle carrozze avranno nuove funzionalità per rendere il viaggio dei passeggeri ancora più gradevole. Le poltrone reclinabili saranno disegnate appositamente affinché lo schienale e la seduta si muovano sinergicamente e ognuna avrà disporrà di prese per i device elettronici.

Il supertreno viaggerà sulla linea Tōkaidō Shinkansen, una ferrovia ad alta velocità aperta nel 1964 a scartamento normale che collega Tokyo e Osaka ed è la linea più utilizzata al mondo tra quelle ad alta velocità. Raggiungerà la velocità massima di 360 chilometri orari.

È la prima volta in 13 anni che lo Shinkansen viene completamente rimodellato. Lo Shinkansen N700S porterà la sesta generazione della serie di questi treni super veloci a essere la migliore di sempre.