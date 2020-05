Il Giappone si prepara a ripartire e offre metà soggiorno ai turisti

editato in: da

Stavate pensando ormai da anni ad un viaggio alla scoperta delle splendide terre d’Oriente? Questa potrebbe essere l’occasione giusta per una vacanza a cinque stelle, grazie ad un importante incentivo economico che il Giappone potrebbe stanziare nei prossimi giorni.

Il Paese del Sol Levante ha subito un enorme rallentamento dal punto di vista turistico, negli ultimi mesi – come in realtà accaduto in ogni angolo del mondo. Considerando che, tra l’altro, il 2020 avrebbe portato al Giappone un enorme flusso di visitatori dato dalle Olimpiadi di Tokyo (che sono state rinviate), il danno economico non è certo irrilevante. Si sente dunque l’urgenza di rilanciare il turismo, e a quanto pare il governo ha già in mente un progetto davvero molto interessante.

Come annunciato dal Japan Times, è attualmente al vaglio un’iniziativa volta a spingere i viaggiatori a scegliere il Giappone come meta delle loro prossime vacanze. La Japan Tourism Agency ha proposto un piano di sussidi da ben 12,5 miliardi di dollari (poco più di 11 miliardi di euro) per ravvivare il settore turistico. Lo ha annunciato Hiroshi Tabata, a capo dell’agenzia, che non ha ancora rivelato i dettagli del programma. Una delle misure al vaglio riguarderebbe il pagamento di metà soggiorno ai turisti stranieri che approderanno in Giappone.

Non è ancora chiaro in che modo l’importo delle spese che verranno sostenute per la vacanza verrebbe pagato ai viaggiatori, né quale sia il periodo entro il quale questa offerta avrà valore. Per il momento, si parla di una riapertura delle frontiere prevista per il mese di luglio, che permetterebbe al settore turistico di iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. Nel frattempo si fanno strada altre proposte, come l’iniziativa Go To Travel: il governo fornirà sussidi sino a 20.000 yen (circa 165 euro) al giorno per chi si dedicherà ad un viaggio di piacere in Giappone.

Così il Paese cerca di risollevarsi dopo un periodo buio, grazie ad una serie di piani che puntano al turismo. Ma il Giappone non è certo il primo a proporre un’iniziativa di questo genere: ad esempio, la Regione Sicilia ha promosso degli incentivi per attirare i viaggiatori alla scoperta delle sue meraviglie. Quella che sta per arrivare sarà un’estate diversa dalle altre, ma potrà anche essere l’occasione per concedersi un’esperienza inattesa.