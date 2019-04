Game of Thrones: tour ufficiale in Irlanda del Nord al via nel 2020

editato in: da

Nel 2020 aprirà le porte al pubblico lo Studio Tour de Il Trono di Spade. Sarà possibile volare in Irlanda del Nord e ritrovarsi sui set di una selle serie più iconiche mai realizzate.

Se è vero che il Trono di Spade si avvia verso la sua conclusione con l’ottava stagione, il fascino del suo universo proseguirà per anni, considerando l’attesa per i nuovi romanzi di George Martin e i progetti inerenti i prequel della saga. Negli anni di produzione si è assistito a un chiaro fenomeno turistico legato alla serie tv, considerando come la HBO abbia girato in svariati continenti, portando i propri attori fino in Islanda, al fine di offrire un totale realismo.

Ciò vuol dire poter riconoscere in giro per il mondo numerose location apprezzabili nelle puntate, con una grande concentrazione di questi in Europa. I fan saranno entusiasti di sapere che a ciò si aggiunge uno spettacolare Game of Thrones Studio Tour, che aprirà i battenti in Irlanda del Nord nel 2020.

Si avrà così modo di apprezzare le ambientazioni che hanno fatto da sfondo al mondo fantastico della serie, sfruttando i Linen Mill Studios, presenti a Banbridge. Si tratta di una località presente tra Belfast e Dublino, il che favorisce di certo gli spostamenti di grandi masse di turisti, che potranno inserire tale visita in un programma di viaggio più ampio. In questi studios sono stati realizzati alcuni dei set più iconici, come ad esempio Winterfell, degli Stark, Pyke, dei Greyjoys e Riverrun dei Tully. Siti che la HBO convertirà in una gigantesca attrazione da più di 10mila metri quadrati. Sarà così possibile rivivere i momenti chiave della serie tv, per una lista di location destinata ad aumentare, considerando l’imminente messa in onda dell’ottava stagione.

Il tour prevede inoltre la presenza di costumi originali dal set, così come molti oggetti di scena originali, come ad esempio le armi realizzate per lo show. Si seguirà la linea tracciata dallo Studio Tour di Londra, The Making of Harry Potter, il che vuol dire proporre un’esperienza immersiva. Un progetto ampio, che andrà oltre i soli Linen Mill Studios. Anche altri set verranno aperti al pubblico, che potrà apprezzare le location de I Guardiani della Notte e Approdo del Re, entrambi a Belfast. Si attende però la lista ufficiale, per quello che potrebbe rivelarsi un programma particolarmente ampio e intrigante.