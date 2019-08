Thailandia, Isole Vergini, William e Kate: cosa ti sei perso questa settimana

Torna ancora una volta la nostra rubrica dedicata alle notizie imperdibili della settimana che si è appena conclusa. Cosa è successo nei giorni scorsi, in qualche remoto angolo del mondo? Stavolta siamo andati alla scoperta di alcuni dei posti più belli della Thailandia, una delle mete di recente più esplorate dai turisti. E poi, ci siamo immersi nelle profondità delle acque cristalline delle Isole Vergini Britanniche, per capire in che modo l'ecosistema di questa zona verrà ripristinato grazie a una geniale idea. Qualcosa di nuovo accade anche a corte: William e Kate potrebbero ben presto avere dei vicini di casa molto particolari... Infine, qualche consiglio per chi ha intenzione di viaggiare in aereo nei prossimi mesi.