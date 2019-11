Dove andranno gli italiani in vacanza quest’inverno

Sarà un inverno all’insegna dei viaggi per la maggior parte degli italiani. Secondo i dati registrati da TripAdvisor , il 75% ha in programma una vacanza nei prossimi mesi, anche se uno su quattro eviterà di partire durante il periodo di picco tra. Tra chi partirà, lesono le più gettonate (37%), seguite dalle mete di montagna (28%) e di(20%). Anche tra le attività di maggiore interesse tra i viaggiatori, quelle prettamente invernali, come sci e snowboard, si collocano solo al quarto posto, a pari merito con “mare e relax”, mentre in prima, seconda e terza posizione troviamo rispettivamente le visite a musei, gallerie, monumenti, i Mercatini di Natale e infine spa e benessere. Eccodove andranno gli italiani quest'inverno