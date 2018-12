I luoghi di Riccanza 3

Riccanza è ripartito con la terza stagione in onda su Mtv. Nuovi protagonisti pronti a illustrare le proprie vite tra lusso, hobby, social e lavoro. In un’Italia che affronta mille difficoltà, in tanti seguono con passione la vita di questi giovani fortunati, ammirando attraverso uno specchio un’esistenza priva di preclusioni. Da Barcellona a Gela, ecco i luoghi della serie.