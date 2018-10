X-Factor 2018, i luoghi degli Home Visit

Giovedì 18 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda la puntata dedicata agli Home Visit di X-Factor 12. Si tratta dell’ultimo passo prima degli appuntamenti live del talent show, con venti aspiranti concorrenti per soli 12 posti a disposizione. Ultima apparizione inoltre per Asia Argento. A partire dai live del 25 ottobre 2018 ci sarà Lodo Guenzi al suo posto. Il frontman de Lo Stato Sociale guiderà le Band. A Mara Maionchi sono invece stati assegnati gli Under Uomini, mentre a Fedez gli Over. A gestire la categoria data per favorita sul web sarà invece Manuel Agnelli, col suo gruppo di Under Donne. Per gli Home Visit valigie pronte, con il solo Fedez a restare in Italia, mentre i suoi colleghi valicheranno i confini.