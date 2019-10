Halloween 2019, case e castelli infestati da visitare in Italia

Da Nord a Sud, anche lasi sta preparando a festeggiare la notte più paurosa di tutto l’anno! E cosa c’è di più terrificante che passarein un castello ricco di segreti, fantasmi e super feste lunghe tutta la notte o pomeriggi ricchi di percorsi per i più piccoli in case "infestate", pronte per l'occasione? Ecco gli eventi imperdibili per il 31 di ottobre