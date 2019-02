Airbnb, Instagram influenza la scelta delle case vacanza

Sapevate che il 70% degli italiani compresi tra i 24 ed i 35 anni scelgono le proprie case vacanza in base a come esse verranno valutate su Instagram? Da sempre, l'apparenza è al centro del pensiero consumistico, trainando mode e tendenze del momento. Le ferie, in tal senso, rappresentano proprio il momento di maggior ostentazione, quello in cui attirarsi le invidie di tutte le proprie conoscenze. Fino a qualche decennio fa, era necessario rientrare a casa per scatenare le ire del gruppetto di amici. Oggi, grazie ad internet ed a Instagram, tutto avviene in tempo reale. Il successo ottenuto sul popolare social network si misura in like, e Airbnb è andato a scovare le case vacanze più popolari del web. Luoghi meravigliosi, magici, sperduti nelle maggiori città o nella natura più incontaminata. Ecco quali sono.