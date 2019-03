Le spiagge più belle d’Italia nel 2019

Ancor prima che la bella stagione inizi, si pensa già al mare (oppure al lago). Lo si fa sognando, immaginando quei giorni al caldo stesi sotto il sole. E, a far salire ancor di più il desiderio, arrivano le classifiche. A cominciare dalladi Skyscanner che, per la sesta volta, ha definito quali sono le. Cosa è stato preso in considerazione, per stilare l'elenco? La pulizia delle spiagge, lo stato delle acque, l'unicità del paesaggio circostante e i commenti che i viaggiatori hanno lasciato sui canali social di Skyscanner.